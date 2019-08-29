"Жах очима бійців": продюсер розповів, як знімався "Іловайськ 2014"

У зйомках нової військової драми "Іловайськ 2014. Батальйон" Донбас " було задіяно майже 50 бійців, які пройшли через Іловайський котел, а також реальну зброю і бронетехніку.

Деталі зйомок розкрив в ефірі ObozTV генеральний продюсер картини і виконавець однієї з головних ролей Тарас Костанчук, який у 2014 році був командиром штурмової групи батальйону "Донбас" і зіграв у фільмі самого себе.

Костанчук розповів, що режисер Іван Тимченко переглянув безліч документальних відео про події в Іловайську, а потім дуже точно відтворив їх на майданчику. На зйомки навіть запросили бійців.

"Тут у кадрах майже пів сотні бійців, моїх побратимів, які пройшли через Іловайськ разом зі мною... Але серед них (на знімальному майданчику. – Ред.) були і професійні актори. Вийшов ось такий симбіоз", – поділився продюсер.

Водночас у сам фільм, як виявилося, "вбудована" лише одна документальна зйомка.

"Навіть ніхто не зрозуміє... Там в одному епізоді є документальна зйомка, декілька секунд. А потім уже, наприкінці фільму, ми показали і документальні кадри", – зазначив він.

За його словами, під час зйомок використовувалася реальна техніка і зброя, надані полком "Азов".

"На жаль, Міністерство оборони на той час не допомогло взагалі. Пішла тотальна заборона від начальника Генштабу до підрозділів – "у жодному разі не допомагати зйомкам", – згадав Костанчук.

"Танки, великокаліберна артилерія, міномети – все надав полк "Азов" на своєму полігоні. Завдяки їм ми змогли показати цей жах "зеленого коридору", – наголосив він.

Костанчук пояснив, що "Іловайськ 2014" створювався як художній фільм.

"Нашим завданням було створити художній фільм, але максимально точно наближений – навіть у дрібних деталях – до того, що відбувалося в реальності. Тому десь на 80% – це реконструкція того, то було насправді. Ще 10% – художнього вимислу. І ще 10% – ми додали сюжетних ліній, які об'єднали всі ці події між собою", – зізнався він.

На його думку, подібний симбіоз "дає неймовірний ефект".

"Ми просто показуємо весь цей жах, який стався, очима бійців батальйону. Які не повинні були роздумувати: правильний наказ чи неправильний. Є наказ – ми виконуємо", – розповів Костанчук.

"Іловайськ 2014" Кадр із трейлера фільму

Як повідомляв OBOZREVATEL, фільм "Іловайськ 2014" заснований на реальних подіях.

У серпні 2014 року російські війська підло атакували бійців АТО під містом Іловайськ на Донбасі. Українці потрапили в оточення. 29 серпня під час виходу "зеленим коридором" загинули 129 осіб.

За останніми даними, загальні втрати українських сил у цих боях (ЗСУ і добровольчих батальйонів) можуть досягати 420 бійців.

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