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"Росія — не СРСР": актор із "Чорнобиля" жорстко відчитав Москву за "наїзди"

1.7тЧитати матеріал російською

Британський актор Джаред Харріс, який знявся у ролі Валерія Легасова у серіалі HBO "Чорнобиль", розкритикував нападки Росії та її втручання у справи України.

Відповідний жорсткий коментар про те, що сучасні комуністи Росії звинуватили стрічку у наклепі, він дав "Апострофу".

"Це не дивно, історія розгортається у Радянському Союзі, хоч зачіпає більше Україну та Білорусь. Хоча мене дивує, чому Росія бере на себе рішення, які ухвалювалися в СРСР. Радянського Союзу вже давно немає, і Росія, як Україна та Білорусь, вже давно незалежна країна. І я не розумію, чому в Росії ці звинувачення приймають на свій рахунок. Адже звинувачується Радянський Союз", — заявив актор.

Валерій Легасов у серіалі "Чорнобиль"

Валерій Легасов у серіалі "Чорнобиль"

Кадр із фільму

За його словами, в період, який описується, люди жили у Москві під керівництвом досконалого іншого уряду. Тому зараз сприймати все на свій рахунок немає сенсу.

"Це був уряд СРСР, його вже давно немає, є демократія. І дуже дивно, що Росія так побивається про репутацію Радянського Союзу. Це те саме, що Німеччина відстоювала б ідеї націонал-соціалізму 30-40-х", — порівняв він.

Валерій Легасов у серіалі "Чорнобиль"

Валерій Легасов у серіалі "Чорнобиль"

Кадр із фільму

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Чорнобильсеріал
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
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