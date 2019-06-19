"Росія — не СРСР": актор із "Чорнобиля" жорстко відчитав Москву за "наїзди"

Британський актор Джаред Харріс, який знявся у ролі Валерія Легасова у серіалі HBO "Чорнобиль", розкритикував нападки Росії та її втручання у справи України.
Відповідний жорсткий коментар про те, що сучасні комуністи Росії звинуватили стрічку у наклепі, він дав "Апострофу".
"Це не дивно, історія розгортається у Радянському Союзі, хоч зачіпає більше Україну та Білорусь. Хоча мене дивує, чому Росія бере на себе рішення, які ухвалювалися в СРСР. Радянського Союзу вже давно немає, і Росія, як Україна та Білорусь, вже давно незалежна країна. І я не розумію, чому в Росії ці звинувачення приймають на свій рахунок. Адже звинувачується Радянський Союз", — заявив актор.
Валерій Легасов у серіалі "Чорнобиль"
Кадр із фільму
За його словами, в період, який описується, люди жили у Москві під керівництвом досконалого іншого уряду. Тому зараз сприймати все на свій рахунок немає сенсу.
"Це був уряд СРСР, його вже давно немає, є демократія. І дуже дивно, що Росія так побивається про репутацію Радянського Союзу. Це те саме, що Німеччина відстоювала б ідеї націонал-соціалізму 30-40-х", — порівняв він.
Валерій Легасов у серіалі "Чорнобиль"
Кадр із фільму
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Перша серія серіалу "Чорнобиль" вийшла 6 травня 2019 року. Далі епізоди виходили по понеділках — 5 серій.
В Україні у зв'язку із популярністю заявили, що це може привабити туристів з усього світу, що позитивно вплине на українську економіку.
Крім того, серіал став найпопулярнішим на сайті IMDb, що є справжнім показником якості.
Проте у Росії картину визнали "фільмом про порятунок шкур, а не душ" і викрили у численних кіноляпах і брехні.
Зокрема стрічку розкритикували ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС.
Пізніше з'явилося пояснення, чому Кремль так накинувся на серіал HBO. Річ у тім, що він продемонстрував ціну брехні влади СРСР, а тепер і Росії.
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