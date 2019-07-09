Названо найгіршого антигероя всесвіту "Месників": хто він і як пов'язаний з Росією

Складено рейтинг всіх суперзлодіїв з кіновсесвіту "Месників". Всього в 23 фільмах від студії Marvel нарахували 32 антигероя.

Останнє місце в списку зайняв російський інженер-винахідник Іван Ванко, що ховається під прізвиськом Батіг, пише USA Today.

Іван Ванко marvel.fandom.com

Іван Ванко, також відомий як Батіг - російський фізик, що присягнувся помститися Залізній Людині і сім'ї Старків, за роки прожиті в злиднях.

Батіг Скріншот з відео

Він з'явився у фільмі "Залізна людина 2" 2010 року, де протистояв Тоні Старку. Роль Батога виконав Міккі Рурк.

Кращим кінолиходієм за версією критиків став Ерік Кіллмонгер, зіграний Майклом Б. Джорданом у фільмі "Чорна пантера" 2018 року. За ним слідує Танос. На третьому місці - Локі, зведений брат Тора.

Як раніше писав OBOZREVATEL, видання Independent з'ясувало, хто з 70 учасників "Гри Престолів" найбільше припав до душі шанувальникам. У десятку найулюбленіших персонажів увійшли Брієнна, Санса і Арья Старк, а також Сандор Кліган. П'яте місце несподівано зайняв Джоффрі Баратеон, син Серсеї і Джеймі Ланністера. Його батько виявився на третьому місці, а Тіріон Ланністер - на другому.

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