На Netflix вийшов фільм "Енола Голмс": цікаві факти про детектив

На стрімінговій платформі Netflix відбулася прем'єра британського детектива "Енола Голмс" про 16-річну сестру Шерлока.

Головну героїню зіграла зірка "Дивні дива" Міллі Боббі Бравн. За сюжетом вона розшукує раптово зниклу матір, а старші брати їй в цьому ніяк не допомагають і навіть намагаються перешкодити (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Міллі Боббі Бравн на своїй сторінці в Instagram зізналася, що історія її героїні ще не закінчена. На її думку, Енола буде постійно розвиватися і є ще з'явиться на екрані. Актриса зазначила, що їй та режисеру Гаррі Бредбіру сподобалося працювати разом, і тому "це повинно статися".

"Ми додали в цю історію оптимізм і гумор, але насправді вона про рівність статей. Так, є ще дещо, що потрібно розповісти. Вона ще не виросла, немає ніяких висновків", – сказала артистка.

Всі події фільму відбуваються у часи вікторіанської Англії, тому автори стрічки створили костюми для головних героїв, які відповідали тому часу. Головна героїня розповіла, що вбрання виглядало дуже ефектно, але битися в сукнях з корсетами було незручно.

Відзначимо, що фільм заснований на однойменній серії книг Ненсі Спрінгер. Продюсери вирішили спершу зняти фільм, адже історія про старшого брата Еноли Шерлока займає впевнені позиції в серіальній сфері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україну на престижній кінопремії "Оскар" представить фільм "Атлантида" режисера Валентина Васяновича. За останній рік стрічка отримала широкий міжнародний успіх – фільм показали більш ніж на 50 фестивалях, де, крім Венеціанської перемоги, він отримав ще чотири Гран-прі.