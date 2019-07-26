Фільм "Іловайськ 2014": трейлер, дивитися онлайн, дата виходу

Фільм "Іловайськ 2014" заснований на реальних подіях, що відбулися в серпні 2014 року, коли російські війська підло атакували виходять з оточення бійців АТО на Донбасі.

Про що фільм?

В основу сюжету серіалу лягли реальні історії українських бійців, яким довелося побувати в Іловайському котлі.

Фільм присвячений історії командира штурмової групи батальйону "Донбас" Тараса Костанчук з позивним Бішут. Військовослужбовець незаконно отримав важке поранення і дивом зумів вижити в окупованому ворожими військами місті.

Бішут переховується в одній з покинутих квартир, де проводить цілий місяць. При цьому місце розташування головного героя відомо місцевим жителям, які приховують його від окупантів незважаючи на те, що оголошення про пошуки добровольця розвішені по всьому місту.

Бішута знаходить російський офіцер Рунко, призначений комендантом Іловайська. Для Рункова серпневі події стають не звичайним завданням, а особистою трагедією. Рунко не збирався їхати в Україну і боротися за ефемерну "Новоросію": він відноситься до покоління людей, у яких збереглися тверді принципи, і він не вірить російському телебаченню, яке розповідає про якусь загрозу для населення Донбасу.

Однак йому доводиться відправитися в Іловайськ, щоб забрати звідти свого сина Олексія, який вирішив піти в ополчення "Новоросії". На жаль, виконати задумане Рунко не встигає: Олексій убитий під час чергового бою. І тепер офіцер твердо має намір помститися за загибель сина і знищити Бішута, який, на його думку, винен у цій трагедії.

Хто знімав?

Режисером стрічки став Іван Тимченко. В якості сценариста виступив Михайло Бриних, журналіст і письменник. Більше двох років письменник збирав матеріали про події в Іловайську, розмовляючи з добровольцями батальйону "Донбас". Режисер заявляє, що для нього стрічка стала способом розповісти не тільки українцям, а й усьому світові про те, що насправді відбулося в серпні 2014 року.

Як знімали?

Протягом роботи над картиною знімальній групі доводилося стикатися з протидією. Міністерство оборони України відмовилося надати для зйомок військову техніку. В результаті техніка була надана військовими, з якими за час бойових дій у добровольців батальйону "Донбас" зав'язалися дружні стосунки.

Цікаво, що бійці батальйону "Донбас" протягом 4 місяців навчали професійних акторів, які взяли участь в стрічці, правильно поводитися зі зброєю та розповідали, як слід поводитися на полі бою. Завдяки цьому події на екрані будуть виглядати максимально достовірно.

Хто знімався в "Іловайську 2014"

У фільмі брали участь не тільки актори, а й безпосередні учасники жахливих подій - бійці батальйону "Донбас". Залучити до зйомок українських військових було вирішено режисером: він заявив, що хоче домогтися максимальної достовірності і точної передачі подій.

У фільмі знялися 100 професійних акторів і 20 бійців "Донбасу".

Де знімався "Іловайськ 2014"

Робота над стрічкою велася в Києві, в Чернігівській і Кіровоградській областях.

Коли "Іловайськ 2014" вийде на екрани

Побачити фільм "Іловайськ 2014" можна буде у серпні 2019 року. Прем'єра буде приурочена до п'ятої річниці трагедії.

Трейлер "Іловайськ 2014"

Дивитися "Іловайськ 2014" онлайн

Фільм можна буде побачити в українських кінотеатрах.

Цікаво, що представники Генштабу України звернулися до творців стрічки з проханням влаштувати показ фільму в військових підрозділах.

Цікаві факти

За всю історію українського кінематографа фільм "Іловайськ 2014" став першим і єдиним проектом, де роль головного персонажа виконує його прототип. Актора на роль Бішута шукали дуже довго, проте пошуки успіхом не увінчалися.

У Чернігові знімальній групі вдалося відшукати залізничне депо, схоже на депо Іловайська. Саме там проходили основні зйомки боїв.

Знімальна група заявляє, що стрічка стане своєрідним пам'ятником для бійців, які загинули в Іловайському котлі.

Зйомки фінансувалися бійцями батальйону "Донбас".

Робоча назва проекту - "Іловайська історія".

Головним антаногістом картини став терорист з позивним Лис. Творці стрічки заявляють, що персонаж є вигаданим, хоча у нього є реальний прототип, ім'я якого не розголошується.

Фільм повинен бути показаний на Канському кінофестивалі.

У Литві стрічка "Іловайськ 2014" буде продемонстрована офіцерському складу армії і школярам.

Фільм "Іловайськ 2014" для багатьох глядачів може стати шокуючим. Однак він розповідає про реальні події, від чого стає страшним нагадуванням про те, що війна може вдарити по кожному.

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