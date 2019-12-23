Зростання виробництва "зеленої" електроенергії може сприяти модернізації електромереж – ЗМІ

Щорічне двократне зростання ринку електромобілів починаючи з 2015 року, обсяги житлового будівництва, що зросли на 50% у 2019 році, і розвиток "зеленої" енергетики посилюють тиск на інфраструктуру електромереж і вимагають їхнього оновлення та модернізації.

Про це пишуть журналісти видання "Новое время" у статті "Ключ до світла".

"Україна в тренді. За останні три роки обсяг виробництва поновлюваних джерел енергії в Україні зріс вчетверо. І кожен місяць продовжує зростати. Енергетична стратегія країни готує нас до того, що до 2035 року частка "зеленки" досягне 25% в енергобалансі країни. Як наслідок, зростає і запит споживачів на "зелену" енергетику. до 2030 року частка так званих просьюмерів (споживачів і виробників електроенергії в одній особі) в ЄС складе 50%, і вони вироблятимуть 20% всієї електроенергії на ринку", – зазначили автори.

Зростання виробництва "зеленої" електроенергії може сприяти модернізації електромереж

За їхніми даними, 15 тисяч українських споживачів вже перетворилися у виробників енергії – встановили на своїх будинках сонячні панелі, інвестувавши в них 300 млн євро. Але "зеленка" надзвичайно вимоглива до якості мереж, за якими вона роздає напругу.

Ще однією передумовою для модернізації мереж є зростання ринку електромобілів.

"Ринок електрокарів подвоюється вже практично щорічно. У 2015-му уряд скасував ввізне мито на імпорт e-car, що становило 8% від прайсу машини. Через три роки набуло чинності ще одне послаблення: забрали ПДВ та акциз на ввезення електрокарів. У результаті імпорт подібної техніки не обкладається податками. Що, очевидно, є передвісником вибухового зростання ринку", – зауважують експерти.

Автори наголошують, що житлове будівництво знову на підйомі, його обсяги зросли, як порівняти з 2018 роком, більш ніж на 50%. "Весь цей новобуд електрифіковано і щодня посилює свій тиск на енергомережі", – йдеться в матеріалі.

"Середній вік енергооб'єктів становить приблизно 40 років. Це фактично інфраструктурна старість", – стверджує глава Укренерго Всеволод Ковальчук. За його даними, в Україні загальна зношеність мереж складає майже 50-60%, а у обленерго – перевищує 75%.

Для суттєвої модернізації мереж необхідні якісна зміна підходу до інвестпрограми і автоматизації, зазначається в статті. За даними видання, інвестпрограми з оновлення мереж, які затверджує компаніям НКРЕКУ, сьогодні – найбільш низькобюджетні в Європі. Наприклад, в Латвії на модернізацію 1 км мережі в тариф закладають $1 тис., а в Україні – $250.

Журналісти підкреслюють, що з такими мізерними вкладеннями Україні навряд чи вдасться впоратися з енергоспоживанням, що постійно зростає, а отже країна залишиться лідером рейтингу частоти і тривалості аварійних відключень електроенергії.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram