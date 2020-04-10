Згоріли сотні тварин, гинуть люди: еколог розповів про страхітливу ситуацію в Україні

З початку року внаслідок підпалів очерету і сухостою в Україні вигоріло 18 тисяч гектарів.

"З початку року вже сталося понад 15 тисяч пожеж, вигоріло 18 тисяч гектарів. Це більше, ніж Закарпатська область. Ми спалили одну область", – заявив в ефірі ObozTV еколог Олександр Чистяков.

"У цих пожежах гине все живе, сотні тварин, забруднюється атмосфера, почали гинути люди!" – сказав еколог.

За його словами, в 99,9% випадків причина пожежі – навмисний підпал. Чистяков переконаний, що "божевільна прогресія" кількості пожеж в Україні пов'язана з незначною сумою штрафу за таке правопорушення. "На даний момент штраф за підпал очерету або сухостою на полях становить 170 гривень. Це явно не зупинить підпалювача", – переконаний еколог.

В Україні під час пожеж гинуть сотні тварин

Як писав OBOZREVATEL, в Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва 4 квітня спалахнула масштабна пожежа. Її винуватцем виявився 27-річний чоловік. Він зізнався, що скоїв підпал заради розваги.