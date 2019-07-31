Названа перша в світі залізниця, яка стане на 100% "зеленою"

Уряд Індії збирається повністю перевести національну залізницю на відновлювану енергію.

Акцент буде зроблений на шляхові та статичні установки на дахах станций, а не на дахах потягів, як можна подумати, передає pv-magazine-india.

План, оголошений в парламенті Індії, є продовженням заявки національного залізничного оператора на установку сонячних панелей. Йдеться про встановлення 1 ГВт сонячних потужностей до кінця поточного фінансового року та 5 ГВт – в 2025 році.

Індійські залізниці – найбільший в країні споживач електроенергії (2,4% загального споживання) і третій за величиною споживач високошвидкісного дизельного палива (2,6 мільярда літрів в рік). Тому його повний перехід на відновлювані джерела енергії знизить викиди СО2 в промислових масштабах.

Цей амбітний план розрахований на 10 років. Міністр залізниць Індії заявив, що "Індійські залізниці" планують встановити 1 ГВт сонячних і 200 МВт вітрових електростанцій в своєму національному маєтку.

Залізничний оператор уже встановив 88 МВт сонячної потужності і 103 МВт вітрових установок.

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