Штат в США вирішив повністю відмовитися від нафти і газу

Влада штату Вірджинія в США прийняла рішення про відмову від використання викопних джерел енергії для виробництва електроенергії до 2050 року.

Про це повідомляє Power Technology. Всі електростанції на території штату, що викидають вуглець, повинні бути закриті до 2045 року.

power-technology.com

Законодавці Вірджинії прийняли "Закон про чисту економіку", який наказує забезпечити споживання виключно безвуглецевого електрики на території штату. До 2025 року перехід повинен відбутися в зоні обслуговування постачальника енергії Dominion Energy і до 2050 року в зоні обслуговування компанії American Electric Power.

У законі встановлюються обсяги потужностей відновлюваних джерел енергії, які повинні побудувати або придбати постачальники енергії "в громадських інтересах". Мова йде про 16 ГВт сонячних і наземних вітрових електростанцій, 5,2 ГВт офшорних вітрових електростанцій і 3,1 ГВт систем накопичення енергії.

У законопроект включені заходи захисту споживачів від зростання витрат при переході на чисту електроенергію на "вертикально інтегрованому" ринку. Для місцевих постачальників енергії, які є регульованими монополіями, будуть встановлені ліміти витрат на вітрові та сонячні проекти, які зараз розглядаються додатково.

Таким чином, Вірджинія приєдналася до зростаючого числа штатів США, в яких законодавчо встановлений перехід до 100% безвуглецевої електроенергетичній системі. Таких штатів уже близько десяти, ще в декількох діють відповідні постанови губернаторів, які поки не стали законом.

Раніше OBOZREVATEL писав, як в США рада міста Берклі в штаті Каліфорнія ухвалила рішення з 2020 року заборонити підключення газу до нових будівель.

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