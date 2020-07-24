Закон "Слуг народу" про заборону вирубки лісів тільки спростив їх знищення - екологи

Екологи розповіли про те, що відбувається в Карпатах після прийняття закону про заборону вирубки лісів.

Прийнятий Верховною Радою в кінці 2019 року Закон про заборону вирубки карпатських лісів тільки спростив знищення зелених масивів.

Про це заявили екологи на сайті "Екологія.Право.Людіна". Вони розповіли, до яких наслідків призвела дія закону протягом всього півроку.

Закон дійсно заборонив суцільні санітарні рубки (ССР) лісів, але із застереженням: "крім розробки суцільних вітровалів і буреломів, а також суцільно уражених шкідниками і хворобами насаджень".

"Будь-який знайомий з лісовим господарством, розуміє, що саме таке нечітке формулювання фігурує в усіх документах на ССР. Будь-яка ССР проводилася і проводиться саме з цих причин. У тому числі і незаконні ССР здорового лісу. Тому очевидно, що після впровадження "революційного" закону такі рубки не зникли і тривають!" – підкреслили захисники лісів.

Крім того, вони відзначили, що відсутність чітких правил проведення лісовідновлювальних рубок (ЛВР) призводить до масового зловживання ними, особливо в Карпатах. Закон і справді заборонив суцільні ЛВР в деяких категоріях лісів. Але карпатські лісівники знайшли вихід – поступові ЛВР. Які фактично від суцільних нічим не відрізняються.

"Наприклад, 8 липня цього року виписаний лісорубний квиток на проведення поступової ЛВР в 3 відділі 8 кварталу Довжинецького лісництва Надвірнянського лісгоспу. Це ялиновий ліс природного походження віком 167 років, на висоті більш ніж 1100 метрів. Був. Тому що його "відновили", зрубів повністю.

І поступовими ЛВР тільки в одному Довжинецькому лісництві Надвірнянського лісгоспу тільки за перше півріччя 2020 знищено більше десяти гектарів високогірних природних лісів.

Аналогічні лісовідновні рубки проводять десятки інших лісгоспів по всіх Карпатах. Серед них і Вигодський лісгосп, колишній директор якого, а нині депутат Верховної Ради Олександр Матусевич активно захищав новий закон від критики", – розповіли активісти.

Крім того, вони відзначили, що однією з обіцянок прихильників закону була розробка Інструкції з благоустрою лісового фонду України. Однак цей ключовий документ, який встановлює вимоги до розробки матеріалів лісовпорядкування в Україні вже не перший рік відсутній. Проекти розробляють за застарілою інструкцією, яка не пройшла необхідні узгодження і затвердження відповідно до вимог Лісового Кодексу.

Обіцяли і інші зміни, зокрема з правилами, які регулюють проведення санітарних рубок. Однак, жодна з цих обіцянок навіть не почали виконувати.

"Таким чином, невдалий закон разом з невиконаними обіцянками про розробку і зміну підзаконних документів призвели до того, що проблема з суцільними рубками в Карпатах жодним чином не вирішилася. Тільки створили нові загрози", – заявили екологи.

Як приклад вони привели плани поступової рубки, складені лісгоспами Закарпаття на наступні 10 років. Раніше такі рубки були заборонені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, монобільшість Верховної Ради 30 жовтня 2019 року підтримала законопроект про введення заборони на суцільну вирубку лісів в Карпатах.

У червні 2020 року активісти та екологи заявили, що працівники держлісництва і "чорні лісоруби", прикриваючись документами на вирубку сухостою, знищують здорові ліси Карпат.