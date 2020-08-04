На Закарпатті сміття заблокувало течію річки: в мережі показали лякаючі фото

Борис Бондар Екологія 00:07, 5.08.2020 Оновлено: 00:09, 5.08.2020

В результаті недавніх сильних злив і паводків на Закарпатті в місцевих річках накопичилося безліч сміття, яке забило русла водойм.

Наслідки стихії і людської байдужості до природи показала в Facebook журналіст Галя Плачинда. Закарпатські рятувальники намагаються розчистити сміття.

"В результаті сильних дощів на річках Закарпаття зібралося стільки всякого лайна, що воно забило русла. Сміття, Карл, забило річки, і вода, не маючи куди текти, затоплює прилеглі села", – написала жінка.

Вона закликала людей одуматися і не перетворювати навколишнє середовище в нагромадження мотлоху.

"Люди, що ви робите, вам же нікуди буде тікати, коли із зелених Карпат ви зробите монгольський Бурхан-Халдун. А на фото річка Боржава, яку намагаються розчистити закарпатські рятувальники..." – написала Плачинда.

У коментарях користувачі висловлюють обурення з приводу побаченого. Багато з них підкреслюють, що це наслідок не дощів, а діяльності людей. А місцеві жителі у вигляді повеней пожинають плоди того, що "посіяли" самі.

Сміття забило русло однієї з річок
(Facebook Галі Плачинди)
Рятувальники намагаються розчистити річку від сміття
(Facebook Галі Плачинди)
Сміття в річках стало результатом дощів і людської діяльності
(Facebook Галі Плачинди)
Журналістка закликала людей одуматися
(Facebook Галі Плачинди)
Користувачі в коментарях вважають, що відповідальність лежить на самих людях
(Facebook Галі Плачинди)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео того, як жителі Угорщини перекривають річку Тиса в місті Кішкора за допомогою спеціальних барж, щоб виловити тонни сміття, яке пливе з України.

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