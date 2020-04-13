Вогонь впритул підійшов до ЧАЕС: з'явилися фото і відео пекельної пожежі

Вікторія Довгань Приколи 19:08, 13.04.2020 Оновлено: 19:39, 13.04.2020

Пожежа в Чорнобильській зоні впритул підійшла безпосередньо до атомної станції. Зараз рятувальники безуспішно намагаються загасити палаючий ліс.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала співробітниця "Енергоатому" Наталя Дегтяренко. Також вона показала моторошні кадри із зони лиха (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Хто впізнає, де горить і поблизу якого об'єкту? Пожежі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Просто зараз рятувальники намагаються загасити Рудий Ліс", – написала вона.

Пожежа біля ЧАЕС
Facebook Наталі Дегтяренко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • член громадської ради в Державному агентстві України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко заявив, що ситуація з пожежами в Чорнобильській зоні критична.

  • За його словами, вогонь уже дістався Прип'яті і перебуває в двох кілометрах навпростець від сховищ радіоактивних відходів "Підлісний" і від самої ЧАЕС.

  • Там розташовані найбільш високоактивні радіаційні відходи всієї Чорнобильської зони.

Коментувати
Приколи

Дивіться також

"Будемо з бабками": в мережу злили нові "плівки Єрмака" про торгівлю посадами

Не пустили в собор: на Буковині жінка влаштувала скандал. Відео 18+

"Захистити Україну можна тільки силою!" Турчинов дав пораду Зеленському щодо Донбасу

Починаючи з 18 років: у Києві зафіксовано новий стрибок зараження COVID-19

Найманці Путіна підло ударили по ЗСУ на Донбасі: є втрати