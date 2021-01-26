Нова оптична ілюзія із сукнею викликала ажіотаж у мережі

У мережі розгорілася дискусія через колір сукні австралійської журналістки й телеведучої Кендалл Джілдінг.

Користувачі почали бурхливе обговорення в коментарях через колір сукні. Одні вважають, що вона біла, інші ж наполягають на тому, що вона блакитна. Телеведуча опублікувала в Instagram кілька знімків в одній і тій самій сукні, проте на фото колір її одягу кардинально відрізнявся.

"У середу – в білому", – підписала Джілждінг перше фото у своїй знаменитій сукні.

Оптична ілюзія із сукнею сполохала мережу Instagram Кендалл Джілдінг

Фоловери журналістки подумали, що вона помилилася, адже вона позувала в довгій блакитній сукні-футлярі з оголеними руками. Щоправда, стояла Кендалл біля блакитної стіни.

Шанувальники почали міркувати, що ж стало причиною такої оптичної ілюзії. Сама Джілдінг вважає, що оптична ілюзія могла виникнути через погане світло.

"Моя кохана! Маєш гарний вигляд у синьому, дитинко", "LOL вона біла!", "Безумовно блакитна, але гарна", "Воно видається блакитним, тому що воно блакитне", "Ні! Це не ще одна спірна проблема з кольором одягу в інтернеті... Думаю, воно чорне", – почали жартувати в коментарях на сторінці журналістки.

Коментарі на сторінці Джілдінг Instagram Кендалл Джілдінг

Користувачі мережі почали жартувати з приводу кольору вбрання журналістки Instagram Кендалл Джілдінг

На доказ своїх слів про те, що сукня все-таки біла, Кендалл Джілдінг поділилася в мережі новим знімком, на якому вона сидить у ній уже в телестудії з хорошим світлом. На цьому фото її вбрання дійсно біле.

Кендалл Джілдінг у студії показала, якого кольору насправді її плаття Instagram Кендалл Джілдінг

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