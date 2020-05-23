Як потрібно мити полуницю, щоб не з'їсти черв'яків: в мережі показали лайфхак. Відео

Користувачка додатку TikTok показала, як зробити так, щоб насолоджуватися полуницею і не турбуватися, що ти з'їв щось зайве.

Виявилося, якщо замочити ягоди у воді з морською сіллю, через деякий час назовні виповзають маленькі черв'яки, які живуть всередині плоду. (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Черв'яки – це потомство плодової мухи або дрозофіла, яка відкладає в плодах личинки.

Стало відомо, як очистити полуницю від комах

Користувачі TikTok спробували цей експеримент, деякі з них виявили маленьких жуків, що плавають у воді.

"До цього моменту полуниця була моїм фаворитом", – написав один з користувачів.

Інших юзерів ця новина не налякала. Вони навіть знайшли плюси у несподіваних мешканців полуниці.

"Їм пощастило, що мені подобається смак, який вони додають", – написав один з користувачів в мережі.

Раніше OBOZREVATEL писав, які фактори потрібно враховувати під час покупки цієї ягоди.