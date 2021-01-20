Анекдоти дня: смішні приколи та жарти за 20 січня
Анекдот дня: Трамп заявив, що мріє бачити Байдена у в'язниці, на що той відповів, що не збирається його відвідувати.
Актуальні приколи та жарти – далі в добірці OBOZREVATEL.
Трамп – перша у світі людина, у якої є коди запуску ядерних ракет, але немає доступу до своїх акаунтів у соціальних мережах.
***
– Тату, скажи, всі казки починаються зі слів "Жили собі"?
– Ні, синку. Найкращі казки починаються зі слів "Якщо ви проголосуєте за мене на виборах..."
***
Кожна жінка мріє, щоб чоловік умів вгадувати її бажання, але при цьому не вмів читати її думки.
***
Трамп телефонує Байдену. Секретарка – Байдену:
– Трамп на дроті.
– Дурень! Нащо вішатися, міг би й застрелитися.
***
Суддя – підсудному:
– У вас зарплата 10 тисяч гривень, а ви побудували собі дім за 10 мільйонів доларів. Як ви це поясните?
– Дайте час подумати.
– Вісім років вистачить?
***
До продавця на базарі підходить жінка та просить зважити пакет. Продавець зважує:
– Тут рівно один кілограм двісті грамів. А що там у вас?
– Два кілограми м'яса, які я купила у вас 15 хвилин тому.
***
– Дональде, допоможіть мені зняти санкції.
– Володимире, а навіщо ж ви їх вдягнули?
***
Учителька запитує на уроці Вовочку:
– Ти знаєш цифри?
– Так, мене тато навчив.
– Що йде після трійки?
– Четвірка.
– А після сімки?
– Вісімка.
– А після десятки?
– Валет.
***
Раніше OBOZREVATEL публікував анекдоти та приколи про художників: вирішив випробувати себе в ролі художника: сиджу без грошей і п'ю.