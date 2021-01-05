Анекдоти дня: приколи і жарти про схуднення

У вівторок, 5 січня, відзначають Міжнародний розвантажувальний день, що знаменує собою закінчення новорічних застіль.

У межах боротьби з ожирінням дієтологи цього дня закликають до легкого харчування без зайвого навантаження на організм. Щоб худнути було веселіше, OBOZREVATEL зібрав добірку анекдотів і приколів про дієти.

Чоловік жінки, яка сидить на дієті, годує кота зі словами:

– Ти або їж, або ховай миску, мати худне, а вночі я за неї не відповідаю.

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Два тижні трудишся в залі і майже нічого не їси. Очікування: налізатиме сукня маленького розміру. Реальність: великі всі бюстгальтери.

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Таня кілька разів сідала на дієту. І весь час – повз.

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Не їм після 18.00 вже впродовж трьох днів. Зникли: живіт – на 0,0001%, жир на боках – на 0,0001%, бажання жити – на 99%.

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Зайшов на кухню вночі води попити, а там дружина на дієті сидить.

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Дієта – це коли пішов на кухню за яблучком і несподівано з'їв котлету.

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Перший день дієти. Позбувся всієї шкідливої їжі в холодильнику. Це було дуже смачно.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше оптичний обман із котом викликав ажіотаж у мережі. Пост дівчини з Шотландії став вірусним, зібравши понад 1,3 мільйона лайків.