Анекдоти дня: смішні приколи та жарти за 11 січня

До тепла всього нічого залишилося: Новий рік відсвяткували, тепер тільки в ополонку стрибнути, млинців напекти, яйця пофарбувати – і літо.

OBOZREVATEL спеціально для своїх читачів публікує добірку приколів і анекдотів за 11 січня.

Анекдоти дня

– Справа не в тому, що ви дуже багаті, я й правда люблю вашу доньку і мрію одружитися з нею.

– На який із чотирьох?

– На будь-якій.

***

Якби зараз люди купували плівку на 36 кадрів і платили за її проявлення, навряд чи б вони фотографували свій холодець з сотні ракурсів.

***

Анекдот про Вовочку і вчителя telegraf.com.ua

– Чим захоплюєтесь? – Стежу за отруйними зміями, такий кайф. – Працюєте в жіночому колективі? – Так.

***

– Дорога, наскільки міцною зробити тобі каву? – А наскільки міцне твоє кохання до мене? – Тобто, води не додавати, зерна пожуєш?

***

– Ваше улюблене місце відпочинку? – Салат олів'є.

***

Анекдот про багатих Pinterest

Громадянин Китаю звернувся до одного з банків Нью-Йорка з проханням надати йому кредит у розмірі 5 тисяч доларів на два тижні. Під заставу чоловік залишив свій спорткар Fеrrаri вартістю 250 тисяч доларів.

Через два тижні китаєць повернув узяті гроші і заплатив відсоток – 15 доларів. Після всіх операцій він забрав свою машину. Коли ж у банку його запитали про сенс таких дій, чоловік пояснив, що знайти інше місце,що охороняється, для ексклюзивного авто за таку ціну просто нереально, і більш зручного й безпечного способу залишити свою машину він придумати не зміг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали відео з "котячим" масажем собаці. На кадрах видно, як кіт старанно мне собаку, а той спокійно реагує на таку турботу.