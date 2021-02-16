Анекдоти дня: смішні приколи та меми за 16 лютого

Нещодавно з'ясувалася головна відмінність хабарів від корупції. Хабар – це коли беруть і роблять, а корупція – беруть, але не роблять.

Підбірка актуальних приколів, анекдотів і мемів за 16 лютого – далі в OBOZREVATEL.

– Галю, чого ти не хочеш заміж за Івана?

– Він не вірить у пекло.

– Виходь, не бійся, ви з мамою легко доведете, що він помиляється.

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Листоноша кричить в замкову щілину:

– Петре, припини так жалібно гавкати – сьогодні я не приніс жодних рахунків!

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Чоловік на прийомі в лікаря з переломом руки, струсом мозку і вивихнутою щелепою.

– В аварію потрапили? – запитує лікар.

– Ні, чхнув у шафі.

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Теща мрійливо згадує про своє минуле:

– У молодості я була дурною, наївною і дуже непривабливою.

Зять:

– Мамо, ви чудово збереглися.

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Кинув дружину, а через тиждень повернувся – не можу спокійно дивитися, як вона живе собі на втіху.

***

Даішник стоїть на посту. Тут повз нього на швидкості 190 кілометрів на годину пролітає джип – нуль уваги. Через хвилину проноситься інший дорогий автомобіль на швидкості 170 кілометрів на годину – і вухом не веде. Потім виїжджає "Мерседес" на швидкості 60 кілометрів на годину. Даішник вискакує на дорогу і гальмує машину:

– Ну, і куди ми це крадемося?

***

Хлопець з дівчиною сидять у парку.

Дівчина:

– Ти мене кохаєш?

– Кохаю.

– А скажи ще що-небудь.

– Так я вже й так зайвого бовкнув.

***

Одеса, Привоз:

– Васю, в тебе що, серце болить?

– Ні, я гаманець тримаю.

***

Дієтолог виписує рецепт хворому:

– Ваша дієта: 200 грамів тушкованих кабачків, 400 грамів зелені цикорію та необмежена кількість листів салату.

– Доктор, а дзвіночок мені повісити на шию або так можна пастися?

***

Генеральне прибирання, викидаю все непотрібне. Чоловік і кіт намагаються не потрапляти на очі.

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Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, фотограф у Франції закарбував "Посейдона" серед хвиль морського шторму. Фото оптичної ілюзії стало вірусним у мережі.