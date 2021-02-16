Анекдоти дня: смішні приколи та меми за 16 лютого
Нещодавно з'ясувалася головна відмінність хабарів від корупції. Хабар – це коли беруть і роблять, а корупція – беруть, але не роблять.
Підбірка актуальних приколів, анекдотів і мемів за 16 лютого – далі в OBOZREVATEL.Анекдоти дня
– Галю, чого ти не хочеш заміж за Івана?
– Він не вірить у пекло.
– Виходь, не бійся, ви з мамою легко доведете, що він помиляється.
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Листоноша кричить в замкову щілину:
– Петре, припини так жалібно гавкати – сьогодні я не приніс жодних рахунків!
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Чоловік на прийомі в лікаря з переломом руки, струсом мозку і вивихнутою щелепою.
– В аварію потрапили? – запитує лікар.
– Ні, чхнув у шафі.
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Теща мрійливо згадує про своє минуле:
– У молодості я була дурною, наївною і дуже непривабливою.
Зять:
– Мамо, ви чудово збереглися.
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Кинув дружину, а через тиждень повернувся – не можу спокійно дивитися, як вона живе собі на втіху.
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Даішник стоїть на посту. Тут повз нього на швидкості 190 кілометрів на годину пролітає джип – нуль уваги. Через хвилину проноситься інший дорогий автомобіль на швидкості 170 кілометрів на годину – і вухом не веде. Потім виїжджає "Мерседес" на швидкості 60 кілометрів на годину. Даішник вискакує на дорогу і гальмує машину:
– Ну, і куди ми це крадемося?
***
Хлопець з дівчиною сидять у парку.
Дівчина:
– Ти мене кохаєш?
– Кохаю.
– А скажи ще що-небудь.
– Так я вже й так зайвого бовкнув.
***
Одеса, Привоз:
– Васю, в тебе що, серце болить?
– Ні, я гаманець тримаю.
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Дієтолог виписує рецепт хворому:
– Ваша дієта: 200 грамів тушкованих кабачків, 400 грамів зелені цикорію та необмежена кількість листів салату.
– Доктор, а дзвіночок мені повісити на шию або так можна пастися?
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Генеральне прибирання, викидаю все непотрібне. Чоловік і кіт намагаються не потрапляти на очі.
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Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, фотограф у Франції закарбував "Посейдона" серед хвиль морського шторму. Фото оптичної ілюзії стало вірусним у мережі.