Анекдоти дня: смішні приколи й жарти за 16 січня
Як кажуть у народі, повертатися – погана прикмета. Особливо якщо ти заміжня і три дні не була вдома.
Актуальні анекдоти, жарти і приколи – далі в добірці OBOZREVATEL.
Анекдоти дня
Не хочу хвалитися, але я зібрав пазл за один день, хоча на коробці написано "3-4 роки".
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– Як називається речовина, в разі приймання якої мозок атрофується і перестає відповідати за свої дії?
– Насіння!
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– Звідки сигарети в хаті? – Кіт приніс із вулиці. – А чого він був на вулиці? – Виходив покурити.
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На сповіді:
– Сину мій, ти зрікся сатани?
– Не можу, батюшко, у мене з нею троє дітей.
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Народна прикмета: промочив ноги – горло не працює, промочив горло – не працюють ноги.
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На екзамені з філософії професор поставив тільки одне запитання студентам: "Чому?". Найвищий бал отримав студент, який відповів: "А чому б і ні?"
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Якщо після 23:00 вам не продають алкоголь, відкрийте пляшку і надпийте. Вас змусять її купити. Не дякуйте.
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Їде чоловік у машині, але несподівано вона ламається. Поруч церква, він зайшов, побачив священника і каже:
– Отче, машина в мене зламалася, можна від вас подзвонити?
– Подзвони, сину мій, тільки дзвін не зламай.
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– Саро, а чому ви не питаєте, як я живу?
– Як ви живете, Розо?
– Ой, Саро, і не питайте!
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Вчора пішов платити за квартиру, а сьогодні прийшли з податкової і запитали, звідки в мене такі гроші.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський викликав сміх своєю англійською у Канаді. Він двічі розвеселив журналістів на пресконференціях у Торонто.