Анекдоти дня: приколи та меми за 15 квітня

Ходиш музеями сучасного мистецтва й радієш – виявляється, в дитинстві не так уже й погано малював.

Актуальні приколи, анекдоти і меми – далі в добірці OBOZREVATEL за 15 квітня.

Анекдоти дня

До кафе біля лікарні кожного дня приходить чоловік і замовляє дві чарки горілки, кажучи:

– Мій друг у лікарні, я п'ю за себе та за нього.

Якось він замовляє тільки одну чарку.

Буфетниця:

– Невже ваш друг помер?

– Та ні, просто я кинув пити.

***

Мем про дачний сезон pikabu.ru

Даішник зупиняє блондинку:

– Покажіть ваші права.

– А що це?

– Ну, це такий предмет, де є ваше зображення.

Блондинка довго щось шукає в сумочці, дістає дзеркало і дає даїшнику. Той довго дивиться в дзеркало й каже:

– Так і сказали б, що ви міліціонер.

***

Анекдот про школу "Жарти українською" / Facebook

Дзвінок у домофон:

– Хто там?

– Встановлення металопластикових вікон.

– Але ви ж щойно увійшли!

– Я випав!

***

Мем про коронавірус pikabu.ru

Жінка, яка виграла суд у ДАІ, довела, що на швидкості 250 кілометрів на годину неможливо розгледіти знак "60".

***

Мем про зятя і тещу "Жарти українською" / Facebook

В одному під'їзді жили два однофамільці – Цукермани. Якось один із них помер, а другий поїхав до Ізраїля. Але листоноша помилково приніс телеграму того, що поїхав, удові другого Цукермана. Вона читає її й непритомніє: "Прибув на місце. Пекло страшне".

***

Мем про доросле життя pikabu.ru

Після побачення з чоловіком, який сидить у в'язниці, дружина прийшла до начальника установи і просить дати її чоловікові легшу роботу.

– У нас ще ніхто не надірвався, клеючи паперові пакети.

– Так, але він каже, що ще ночами якийсь тунель копає.

***

Мем про стосунки "Жарти українською" / Facebook

Коханець, тікаючи від чоловіка, забігає до парку й бачить оголені статуї. Один постамент вільний, він стає на нього, приймає позу. Голос поруч:

– Шкарпетки зніми, а то всю алею "спалиш"!

***

Мем "Жарти українською" / Facebook

Суддя – підсудному:

– Чому ви не найняли адвоката?

– Усі вони відмовляються вести мою справу, щойно дізнаються, що я дійсно не брав ці 6 мільйонів.

***

Анекдот про стоматолога "Жарти українською" / Facebook

Найважче влаштуватися на роботу жінці. Усім потрібні 18-річні з 30-річним досвідом роботи, двома освітами та дорослими дітьми.

***

– Кохана, чому ти ріжеш хліб на шматки різного розміру?

– Ти ж сам вчора казав про різноманітність у їжі!

***

Мем про випивку _.odetka._ / Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запоріжжі дорогу відремонтували "щелепами" – підписані зліпки залили асфальтом.