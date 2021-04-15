Анекдоты дня: приколы и мемы за 15 апреля
Ходишь по музеям современного искусства и радуешься – оказывается, в детстве не так уж и плохо рисовал.
Актуальные приколы, анекдоты и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 15 апреля.
Анекдоты дня
В кафе возле больницы каждый день приходит мужчина и заказывает две рюмки водки, говоря:
– Мой друг в больнице, я пью за себя и за него.
Однажды он заказывает только одну рюмку.
Буфетчица:
– Неужели ваш друг умер?
– Да нет, просто я бросил пить.
***
Гаишник останавливает блондинку:
– Предъявите ваши права.
– А что это?
– Ну, это такой предмет, где есть ваше изображение.
Блондинка долго что-то ищет в сумочке, достает зеркало и дает гаишнику. Тот долго смотрит в зеркало и говорит:
– Так и сказали бы, что вы милиционер.
***
Звонок в домофон:
– Кто там?
– Установка металлопластиковых окон.
– Но вы же только что вошли!
– Я выпал!
***
Женщина, которая выиграла суд у ГАИ, доказала, что на скорости 250 километров в час невозможно разглядеть знак "60".
***
В одном подъезде жили два однофамильца – Цукермана. Однажды один из них умер, а второй уехал в Израиль. Но почтальон ошибочно принес телеграмму того, что уехал, вдове второго Цукермана. Она читает ее и падает в обморок: "Прибыл на место. Пекло страшное".
***
После свидания с мужем, который сидит в тюрьме, жена пришла к начальнику учреждения и просит дать ее мужу более легкую работу.
– У нас еще никто не надорвался, клея бумажные пакеты.
– Да, но он говорит, что еще по ночам какой-то тоннель копает.
***
Любовник, убегая от мужа, забегает в парк и видит обнаженные статуи. Один постамент свободный, он становится на него, принимает позу. Голос рядом:
– Носки сними, а то всю аллею сдашь!
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Судья – подсудимому:
– Почему вы не наняли адвоката?
– Все они отказываются вести мое дело, как только узнают, что я действительно не брал эти 6 миллионов.
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Труднее всего устроиться на работу женщине. Всем нужны 18-летние с 30-летним опытом работы, двумя образованиями и взрослыми детьми.
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– Дорогая, почему ты режешь хлеб на куски разного размера?
– Ты же сам вчера говорил о разнообразии в еде!
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Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье дорогу отремонтировали "челюстями" – подписанные слепки залили асфальтом.