Анекдоты дня: приколы и мемы за 15 апреля

Ходишь по музеям современного искусства и радуешься – оказывается, в детстве не так уж и плохо рисовал.

Актуальные приколы, анекдоты и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 15 апреля.

Анекдоты дня

В кафе возле больницы каждый день приходит мужчина и заказывает две рюмки водки, говоря:

– Мой друг в больнице, я пью за себя и за него.

Однажды он заказывает только одну рюмку.

Буфетчица:

– Неужели ваш друг умер?

– Да нет, просто я бросил пить.

***

Мем о дачном сезоне pikabu.ru

Гаишник останавливает блондинку:

– Предъявите ваши права.

– А что это?

– Ну, это такой предмет, где есть ваше изображение.

Блондинка долго что-то ищет в сумочке, достает зеркало и дает гаишнику. Тот долго смотрит в зеркало и говорит:

– Так и сказали бы, что вы милиционер.

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Анекдот о школе "Жарти українською" / Facebook

Звонок в домофон:

– Кто там?

– Установка металлопластиковых окон.

– Но вы же только что вошли!

– Я выпал!

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Мем о коронавирусе pikabu.ru

Женщина, которая выиграла суд у ГАИ, доказала, что на скорости 250 километров в час невозможно разглядеть знак "60".

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Мем о зяте и теще "Жарти українською" / Facebook

В одном подъезде жили два однофамильца – Цукермана. Однажды один из них умер, а второй уехал в Израиль. Но почтальон ошибочно принес телеграмму того, что уехал, вдове второго Цукермана. Она читает ее и падает в обморок: "Прибыл на место. Пекло страшное".

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Мем о взрослой жизни pikabu.ru

После свидания с мужем, который сидит в тюрьме, жена пришла к начальнику учреждения и просит дать ее мужу более легкую работу.

– У нас еще никто не надорвался, клея бумажные пакеты.

– Да, но он говорит, что еще по ночам какой-то тоннель копает.

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Мем об отношениях "Жарти українською" / Facebook

Любовник, убегая от мужа, забегает в парк и видит обнаженные статуи. Один постамент свободный, он становится на него, принимает позу. Голос рядом:

– Носки сними, а то всю аллею сдашь!

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Мем "Жарти українською" / Facebook

Судья – подсудимому:

– Почему вы не наняли адвоката?

– Все они отказываются вести мое дело, как только узнают, что я действительно не брал эти 6 миллионов.

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Анекдот про стоматолога "Жарти українською" / Facebook

Труднее всего устроиться на работу женщине. Всем нужны 18-летние с 30-летним опытом работы, двумя образованиями и взрослыми детьми.

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– Дорогая, почему ты режешь хлеб на куски разного размера?

– Ты же сам вчера говорил о разнообразии в еде!

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Мем о выпивке _.odetka._ / Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье дорогу отремонтировали "челюстями" – подписанные слепки залили асфальтом.