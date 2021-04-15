Анекдоти дня: приколи та меми за 15 квітня
Ходиш музеями сучасного мистецтва й радієш – виявляється, в дитинстві не так уже й погано малював.
Актуальні приколи, анекдоти і меми – далі в добірці OBOZREVATEL за 15 квітня.Анекдоти дня
До кафе біля лікарні кожного дня приходить чоловік і замовляє дві чарки горілки, кажучи:
– Мій друг у лікарні, я п'ю за себе та за нього.
Якось він замовляє тільки одну чарку.
Буфетниця:
– Невже ваш друг помер?
– Та ні, просто я кинув пити.
***
Даішник зупиняє блондинку:
– Покажіть ваші права.
– А що це?
– Ну, це такий предмет, де є ваше зображення.
Блондинка довго щось шукає в сумочці, дістає дзеркало і дає даїшнику. Той довго дивиться в дзеркало й каже:
– Так і сказали б, що ви міліціонер.
***
Дзвінок у домофон:
– Хто там?
– Встановлення металопластикових вікон.
– Але ви ж щойно увійшли!
– Я випав!
***
Жінка, яка виграла суд у ДАІ, довела, що на швидкості 250 кілометрів на годину неможливо розгледіти знак "60".
***
В одному під'їзді жили два однофамільці – Цукермани. Якось один із них помер, а другий поїхав до Ізраїля. Але листоноша помилково приніс телеграму того, що поїхав, удові другого Цукермана. Вона читає її й непритомніє: "Прибув на місце. Пекло страшне".
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Після побачення з чоловіком, який сидить у в'язниці, дружина прийшла до начальника установи і просить дати її чоловікові легшу роботу.
– У нас ще ніхто не надірвався, клеючи паперові пакети.
– Так, але він каже, що ще ночами якийсь тунель копає.
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Коханець, тікаючи від чоловіка, забігає до парку й бачить оголені статуї. Один постамент вільний, він стає на нього, приймає позу. Голос поруч:
– Шкарпетки зніми, а то всю алею "спалиш"!
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Суддя – підсудному:
– Чому ви не найняли адвоката?
– Усі вони відмовляються вести мою справу, щойно дізнаються, що я дійсно не брав ці 6 мільйонів.
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Найважче влаштуватися на роботу жінці. Усім потрібні 18-річні з 30-річним досвідом роботи, двома освітами та дорослими дітьми.
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– Кохана, чому ти ріжеш хліб на шматки різного розміру?
– Ти ж сам вчора казав про різноманітність у їжі!
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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запоріжжі дорогу відремонтували "щелепами" – підписані зліпки залили асфальтом.