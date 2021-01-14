Анекдоти дня: найсмішніші приколи і жарти за 14 січня

Народна прикмета: якщо гроші не пахнуть – варто перевіритися на коронавірус.

Підбірка актуальних жартів, приколів і анекдотів для підняття буденного настрою – далі в OBOZREVATEL.

Я був практично здоровий, поки в поліклініці не дізналися, що я фінансовий директор великої компанії.

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Підручник з математики – це єдине місце, де в тебе є 25 кавунів і несподівано ти з'їв 12 з них.

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Жіноча приказка: багаті чоловіки старими не бувають.

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Колись дружина казала, що в ліжку немає жодних заборон. А потім почалося: "З пельменями не можна!", "Куди кавуна тягнеш?!"...

***

Чоловік – дружині:

– Люба, ходімо повечеряємо в ресторані або пройдемося по магазинах?

– Але ж локдаун...

– Ой, забув, але пам'ятай, – я пропонував.

***

Впіймали податківці ведмедя.

– Зізнавайся, на які доходи шубу купив?

Мовчить ведмідь – значить, приховує щось – забрали його.

Ідуть далі, бачать крокодила в річці.

– Звідки гроші на шкіряне пальто?

Той мовчить, забрали й крокодила.

Сидять ведмідь і крокодил у камері, раптом відчиняються двері й залітає гусак.

– Ну добре нас взяли, – здивувалися ведмідь з крокодилом, – а тебе ж за що?

– Вимагали пояснень, за які гроші я щороку на південь літаю.

***

Вовочка рвав яблука в саду сусіда, і той його помітив:

– Зараз я тобі покажу, як красти!

– О, дякую, а то мене вдруге вже ловлять.

***

Раніше OBOZREVATEL публікував підбірку приколів і анекдотів про Старий Новий рік. В Україні це свято відзначається з 13 на 14 січня.