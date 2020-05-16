Якщо тягне на солодке: як відмовитися від цукру

З певних причин багато хто приходять до висновку щодо необхідності відмови від вживання цукру і продуктів, в яких він міститься.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла лікар-дієтолог Ольга Набока.

За словами дієтолога, нашому організму необхідні вуглеводи, які по суті є джерелом енергії. Тому, прибираючи з раціону вуглеводи, потрібно в першу чергу думати про те, як підтримати імунітет.

"Якщо ви вирішили відмовитися від цукру або кардинально зменшити його кількість у вашому раціоні, це краще робити поступово, і враховувати при цьому ряд важливих факторів", - підкреслила Набока, зазначивши при цьому, що на сьогоднішній день існує величезний вибір підсолоджувачів, які можуть бути гідною альтернативою цукру.

"Можна використовувати мед, медову траву, "Єритрит", "Стевію". Напій буде солодким, але при цьому ви не отримаєте зайвих калорій.

Однак, за словами лікаря відмова від цукру має бути поступовою. Як зазначила дієтолог, різке виключення з раціону вуглеводів і цукру неминуче призводить до депресії.

Дієтолог також зазначила, що у всіх стравах, де можна утриматися від використання цукру, це необхідно зробити. "Я б рекомендувала повністю виключити з раціону цукор, як кристалічний порошок, і не використовувати його під час приготування страв. Я маю на увазі соуси, маринади, випічку. Для соусів замість цукру можна використовувати чорнослив. Крім того, допускається в якості джерела цукру використання свіжих фруктів і сухофруктів", - зазначила дієтолог, підкресливши при цьому, що, знайшовши альтернативу цукру, ми залишаємо в кінцевій страві солодкість, але повністю виключаємо непотрібні вуглеводи і відповідно - зайві калорії.

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