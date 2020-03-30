Яблучний пиріг насипний від Лізи Глинської

"Коли будинок завалений яблуками, але запікати їх набридло, а просто їсти сирими нудно - готуйте цей яблучний пиріг!" - радить відомий і авторитетний кондитер України Ліза Глинська.
Неймовірно смачний і простий рецепт. Частина яблук в пирозі можна замінити на гарбуз, моркву, або ж додати кокосову стружку, якщо захочеться екзотики. Впевнена на 100% - яблучний пиріг сподобається всім!
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Розрахунок на форму круглу, роз'ємну, діаметром 22 см
• 200 г борошна
• 200 г манної крупи
• 200 г цукру (можна коричневий тростинний)
• 10 г розпушувача
• 1/3 ч. Л. солі
• 1 ч. Л. кориці (можна замінити на ваніль)
• 10 шт яблук, середніх
• 100 г вершкового масла (холодного)
• 50 г коричневого тростинного цукру
ЯК ЦЕ ПРИГОТОВИТЬ?
Крок 1
Змішуємо в мисці всі сухі інгредієнти: борошно, манку, цукор (200 г), розпушувач, сіль, корицю.
Білий цукор можна замінити на коричневий тростинний, а корицю можна замінити ваніллю.
Крок 2
Готуємо яблука для пирога: очищаємо від шкірки і натираємо на крупній тертці.
Крок 3
У роз'ємну форму укладаємо пергамент, промазуємо вершковим маслом. викладаємо шарами, чергуючи їх: шар сухих інгредієнтів, шар натертих яблук, знову сухі інгредієнти, яблука і так далі. Закінчуємо збірку сухими інгредієнтами.
Крок 4
Натираємо холодне вершкове масло на дрібній тертці і присипаємо тростинним цукром (50 г).
Крок 5
Випікаємо пиріг в розігрітій до 180 ° С духовці 50 хвилин.
Крок 6
Даємо пирогу повністю охолонути. Присипаємо цукровою пудрою. Яблучний пиріг готовий!
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