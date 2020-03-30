Яблучний пиріг насипний від Лізи Глинської

"Коли будинок завалений яблуками, але запікати їх набридло, а просто їсти сирими нудно - готуйте цей яблучний пиріг!" - радить відомий і авторитетний кондитер України Ліза Глинська.

Неймовірно смачний і простий рецепт. Частина яблук в пирозі можна замінити на гарбуз, моркву, або ж додати кокосову стружку, якщо захочеться екзотики. Впевнена на 100% - яблучний пиріг сподобається всім!

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Розрахунок на форму круглу, роз'ємну, діаметром 22 см

• 200 г борошна

• 200 г манної крупи

• 200 г цукру (можна коричневий тростинний)

• 10 г розпушувача

• 1/3 ч. Л. солі

• 1 ч. Л. кориці (можна замінити на ваніль)

• 10 шт яблук, середніх

• 100 г вершкового масла (холодного)

• 50 г коричневого тростинного цукру

ЯК ЦЕ ПРИГОТОВИТЬ?

Крок 1

Змішуємо в мисці всі сухі інгредієнти: борошно, манку, цукор (200 г), розпушувач, сіль, корицю.

Білий цукор можна замінити на коричневий тростинний, а корицю можна замінити ваніллю.

Крок 2

Готуємо яблука для пирога: очищаємо від шкірки і натираємо на крупній тертці.

Крок 3

У роз'ємну форму укладаємо пергамент, промазуємо вершковим маслом. викладаємо шарами, чергуючи їх: шар сухих інгредієнтів, шар натертих яблук, знову сухі інгредієнти, яблука і так далі. Закінчуємо збірку сухими інгредієнтами.

Крок 4

Натираємо холодне вершкове масло на дрібній тертці і присипаємо тростинним цукром (50 г).

Крок 5

Випікаємо пиріг в розігрітій до 180 ° С духовці 50 хвилин.

Крок 6

Даємо пирогу повністю охолонути. Присипаємо цукровою пудрою. Яблучний пиріг готовий!

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