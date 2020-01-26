Рецепт казково смачного м'ясного салату без майонезу

Оригінальний і смачний салат з м'ясом легко готувати без майонезу.

Саме таку апетитну страву пропонує скуштувати FoodOboz.

Основним інгредієнтом є відварене куряче філе, але його можна замінити свининою чи яловичиною на ваш смак.

Волоські горіхи і консервована квасоля роблять таку закуску дуже ситною, а зелень, оливки, і особлива заправка надають неповторні смак та аромат.

Як приготувати цю страву, дивіться за посиланням: Салат з куркою, горіхами і квасолею.

Салат з куркою, горіхами і квасолею

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