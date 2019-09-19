Рецепт дуже смачної страви з гарбуза

З приходом осені знову потроху починають повертатися в меню традиційні деруни, - однак, можна урізноманітнити його, приготувавши їх за новим рецептом.

FoodOboz пропонує вам спробувати оригінальні деруни з гарбуза.

Зауважимо, що класичні деруни готуються з картоплі, але цей овоч містить крохмаль, і в цілому блюдо виходить дуже смачним, але не особливо корисним.

Гарбуз же в кілька разів менш калорійний, ніж картопля, і містить цілий ряд корисних для організму людини мікроелементів, через що гарбузово-картопляні деруни куди корисніші за звичайні.

Новини Рецепт найсмачнішої запіканки з гарбуза

До того ж, вони досить просто готуються.

Дивіться повний список продуктів і деттальний рецепт приготування дерунів з гарбуза за цим посиланням.

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