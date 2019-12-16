Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Рецепт дивовижної закуски з крабових паличок

495
Читати матеріал російською

Зі звичайних крабових паличок можна приготувати безліч смачних і особливих страв.

FoodOboz пропонує спробувати оригінальну швидку закуску - ніжні котлетки з крабових паличок.

Таку страву можна подавати як в гарячому, так і в холодному вигляді з будь-якими соусами і гарнірами.

Новини
Печена картопля: рецепт із секретом

Крім того, це ідеальний спосіб приємно і смачно здивувати гостей на свято!

У приготуванні такої закуски немає нічого складного, потрібно лише слідувати нашому перевіреному рецепту. Шукайте його за цим посиланням: Котлети з крабових паличок.

Котлети з крабових паличок

Котлети з крабових паличок

Читайте також:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы