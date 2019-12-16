Рецепт дивовижної закуски з крабових паличок

Зі звичайних крабових паличок можна приготувати безліч смачних і особливих страв.

FoodOboz пропонує спробувати оригінальну швидку закуску - ніжні котлетки з крабових паличок.

Таку страву можна подавати як в гарячому, так і в холодному вигляді з будь-якими соусами і гарнірами.

Крім того, це ідеальний спосіб приємно і смачно здивувати гостей на свято!

У приготуванні такої закуски немає нічого складного, потрібно лише слідувати нашому перевіреному рецепту. Шукайте його за цим посиланням: Котлети з крабових паличок.

Котлети з крабових паличок

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