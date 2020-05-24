Пянсе: парові пиріжки з соусом

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Сьогодні ми пропонуємо рецепт, яким в Instagram поділився фуд-блогер Михайло Vegan. Рецепт коментує лікар-дієтолог Ольга Набока.

ПЬЯНСЕ

Інгрідієнти

тепла вода - 300 мл, ⠀

цукор - 1 ч. л, ⠀

борошно - 600 гр, ⠀

сухі дріжджі - 7 гр, ⠀

сіль - 1 щіпка, ⠀

капуста - 300 гр, ⠀

цибуля - 2 шт. ⠀

коріандр, мускатний горіх, сіль, перець - за смаком ⠀

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Для соусу: ⠀

часник, кінза, пекучий перець, оливкова олія, соєвий соус ⠀

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Приготування

У 100 мл. теплої води змішуємо дріжджі і цукор. Перемішуємо і даємо настоятися хвилин 5-10, щоб піднялася опара. У великій ємності змішуємо борошно і отриману опару. Ретельно вимішуємо тісто і прибираємо в тепле місце на годину.

Ріжемо цибулю і капусту. Обсмажуємо цибулю на сильному вогні. Коли вона стане золотавою, сюди ж додаємо капусту. Хвилин 5 капусту смажимо, а потім смажимо все до м'якості під кришкою. Додаємо спеції. ⠀

Через годину тісто готове. Вимішуємо його знову з додаванням борошна, поки не перестане липнути до рук. Відщипуємо тісто і формуємо ковбаску. Далі її ріжемо на 4 частини. Це і будуть заготовки на наші майбутні пиріжки. Розкачуємо ці заготовки в млинчики. Додаємо начинку. ⠀

Формуємо пиріжки. Готуються пиріжки 25 хвилин на парі під закритою кришкою. А поки приготуємо соус. Ріжемо кілька зубчиків часнику, кінзу, чилі перець 1/3 і заливаємо все соєвим соусом. Пиріжки подаємо з соусом.

Лікар-дієтолог Ольга Набока

Вуглеводна страва, я забороняю такі страви в програмі схуднення. Крім цього, категорично не рекомендую тим, у кого проблеми з кишківником, оскільки борошно + дріжджі підсилюють зростання дріжджів в кишківнику.

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

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