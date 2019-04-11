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Нусрет Гекче: хто він, що оначає Salt Bae і який ресторан відкрив

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А цього хлопця ви точно могли бачити в численних мемах і відеороликах в соц. мережах. Завдяки йому весь світ пізнав техніку соління м'яса з ліктя і почав носити круглі темні окуляри.

Саме за свої трюки з сіллю він і отримав прізвисько – "salt bae", яке пізніше в Instagram стало його хештегом. Багато хто припускав, що Salt Bae перекладається як – "солоний красунчик", насправді BAE – це абревіатура від слів Before Anyone Else. Повністю перекладається як "посоли, перш ніж хтось інший".

Родом Нусрет з містечка Пашали в провінції Ерзурум на півночі Туреччини. Досвід роботи з м'ясом він отримав в досить юному віці. Після 6 класу він підробляв у м'ясній крамниці, щоб допомогти своїм батькам. Саме там, Гекче навчився так висококласно вправлятися з ножами для обробки і м'ясом.

Нусрет Гекче: хто він, що оначає Salt Bae і який ресторан відкрив

Підкріплюючи свій талант працюючи в стейк-хаусі, Нусрет остаточно усвідомлює, що його покликання – це робота з м'ясними продуктами. Подорожуючи Аргентиною, він дізнається секрети приготування смачного м'яса, відвідує ферми з вирощування бичків і спостерігає за процесами оброблення туш.

По поверненню до Туреччини Нусрет стає міською знаменитістю. Його рецепти і страви використовуються місцевими шеф-кухарями, а про його історії пишуть статті відомі журнали. Він мріє поїхати до Америки, щоб розвиватися ще більше, але консульство відмовляє йому у зв'язку з тим, що у нього немає грошей на особистому рахунку. Йому відкривають візу на 3 місяці після того, як він приносить добірку журналів і газет з матеріалами про нього.

У США хлопцеві доводиться нелегально і безкоштовно працювати в найзнаменитіших ресторанах Нью-Йорка. Але той досвід, який він отримує, а пізніше публікація його меню в одній з газет мегаполісу дає йому колосальний стимул.

Повернувшись назад до Туреччини він разом зі своїм другом відкриває ресторан в Стамбулі. Називає його в честь самого себе, але з маленькою правкою, він відокремлює частину "ет" (що на турецьку перекладається як "м'ясо"). З цього моменту і починається історія створення мережі ресторанів "Nusr-Et".

Починаючи з одного маленького ресторанчика в Туреччині Salt Bae, нарешті, дістався й до Штатів. Крім Дубаї, Абу-Дабі і Дохи його бренд з'явився в Майамі і Нью-Йорку. А все це завдяки його відео з розрізанням м'яса і шикарним жестом посипання солі.

Але навіть з найуспішнішими трапляються конфузи. Не встиг Нусрет в грудні 2018 року відкрити ресторан в самому серці американського мегаполісу, як тут же отримав масу скарг. Журналіст видання New York Post зазначив, що стейк, який він замовив за 130 $ схожий на підошву черевика. Багато американців почали звертати увагу на спосіб приготування м'яса голими руками, та ще й з наявністю при цьому прикрас. І хоча в наступний раз він з'явився в рукавичках, зростання негативу не припинилося.

Його ресторани люблять відвідувати знаменитості, серед яких відомі спортсмени, актори, музиканти і політичні діячі. Багато хто вважає подібні візити проплаченими, а його величезну популярність результатом діяльності PR-агентства, послуги, якого явно не з дешевих.

Про особисте життя м'ясного бізнесмена відомо мало. У нього 9 дітей і ймовірно є дружина, яка всіляко підтримує старання чоловіка.

Нусрет завжди у відмінній формі і тримає свою вагу під контролем. На його сторінці в Instagram часто можна побачити відео занять в спортзалі і його накачене тіло. Він продовжує займатися бізнесом, планує і далі відкривати ресторани по всьому світу.

Ottoman steak 🔪

Публікація від Nusr_et # Saltbae (@nusr_et)

Будьте як Нусрет, приготуйте телятину або яловичину за нашими рецептами.

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