Названо продукти, необхідні для здоров'я серця після 50 років

Овочі та фрукти, риба, горіхи, бобові в обов'язковому порядку повинні вживати люди після 50 років, які мають проблеми з серцево-судинною системою.

OBOZREVATEL за сприяння saludycardiologia.com пропонує детальніше ознайомитися з продуктами, необхідними для запобігання серцево-судинним захворюванням.

Після досягнення 50-річного віку з'являються численні фактори, які впливають на здоров'я серця. Менопауза, втрата естрогену і проблеми клімактеричного періоду здатні викликати підвищення артеріального тиску і холестерину, а також збільшити розвиток діабету 2 типу.

Свіжі фрукти та овочі

Getty

Фрукти та овочі запобігають атеросклерозу, інсульту і серцевим нападам. Серед них варто виділити авокадо, яке не містить мононенасичених жирів і дозволяє знизити рівень поганого холестерину. Також дуже корисна полуниця, оскільки вона допомагає розширити артерії, захищає внутрішній шар кровоносних судин, піклується про кров'яний тиск, знижує рівень глюкози в крові, а також затримує розвиток діабету і гіпертонії.

Сирі горіхи

Getty

Волоські горіхи, арахіс і фісташки мають безліч переваг для серцево-судинної системи:

знижують холестерин;

зменшують ожиріння і зайву вагу;

запобігають діабету 2 типу;

допомагають уникнути метаболічного синдрому.

Бобові культури

Getty

За даними Іспанського фонду серця, вживання 4 порцій бобових по 100 г на тиждень може знизити ризик серцевого нападу і стенокардії до 14%. Крім того, вони зменшують рівень "поганого" холестерину і допомагають контролювати вагу.

Менше червоного м'яса, більше риби

Getty

Необхідно їсти більше блакитної риби, щоб підвищити показники омега-3 в своєму тілі. У свою чергу, це дозволить контролювати рівень холестерину в крові.

Оливкова олія

Getty

Важливо уникати вживання звичайної рослинної олії та почати використовувати оливкову. Вона здатна захистити серце завдяки вмісту жирних кислот і антиоксидантним властивостям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вживання на сніданок виключно м'яких каш, а також інших продуктів з високим вмістом вуглеводів завдає серйозної шкоди здоров'ю.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!