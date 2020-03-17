Меню на час карантину: яка їжа найкорисніша

Під час карантину всіх турбує питання: як максимально убезпечити себе від зараження вірусною інфекцією. Правильно підібране меню – один із способів підтримати імунітет і знизити ризик хвороби.

OBOZREVATEL та дієтолог Марія Колповський підібрали для вас п'ять ідей "протиепідемічного раціону". Щоб подивитися відео, скрольте до кінця сторінки.

Цибуля, часник і хрін

Цибуля і часник

До меню під час карантину є сенс додати те, про що ви так багато чули від бабусі: цибулю (не тільки ріпчасту, але і пір'яну), часник і хрін. Ефективність цих продуктів в період активної фази вірусного захворювання не доведена, проте летючі ароматичні компоненти здатні зменшити ймовірність підхопити інфекцію. Крім того, зелена пір'яна цибуля багата на вітаміни А, С і К, що важливі для нормальної роботи багатьох систем і функцій організму.

Додавайте цибулю і часник до своїх страв наприкінці приготування – це допоможе зберегти найбільшу кількість активних компонентів.

Червоні плоди

Червоні і багряні плоди – важлива частина меню під час карантину

Кверцетин – біологічно активна речовина, яка міститься в червоних і багряних плодах: цибулі, яблуках, перці, винограді, томатах, вишні, малині, а також в насінні гречки і чайному листі. Згідно з дослідженнями, опублікованими в 2015 році, кверцетин протидіє проникненню вірусу в клітини організму.

Не забувайте щодня включати до меню під час карантину кілька свіжих і яскравих фруктів.

Пряні трави

Пряні трави незамінні під час карантину

Пряні трави, такі як м'ята, розмарин, чебрець, орегано, лаванда, меліса, лемонграсс вже давно вивчаються медиками. Їх екстракти мають виражену антисептичну дію і потенційно можуть застосовуватися для боротьби з вірусами і бактеріями.

Звичайно ж, ефективність певного екстракту багато в чому залежить від його концентрації, штаму збудника інфекції і часу впливу, але страви з додаванням великої кількості пряних трав не тільки володіють більш яскравим і насиченим смаком, але й здатні захистити вас від зараження в період епідемій.

Використовуйте більше свіжих і сушених приправ у своєму меню під час карантину.

Вода

Чиста вода – запорука міцного імунітету

Достатня кількість води, що випивається щодня – запорука міцного імунітету, а зволожені слизові і шкіра набагато краще протистоять проникненню вірусів і бактерій. Завжди тримайте біля себе, на відстані витягнутої руки, стакан або пляшку очищеної негазованої води – таким чином ви зможете зробити ковток за перших сигналів спраги та уникнути зневоднення.

Крім того, пам'ятайте, що позитивні емоції завжди позитивно впливають на роботу імунної системи, а смачна, красиво сервірована їжа – один з найпростіших способів ці позитивні емоції отримати.

Не лінуйтеся готувати для себе і своєї сім'ї смачні оригінальні страви зі свіжих натуральних продуктів, уникайте снеків і напівфабрикатів, консервів і заготовок для "швидкого використання". Таким чином ви не тільки піднімете настрій, але і забезпечите організм всіма необхідними цінними поживними речовинами, що особливо важливо в умовах підвищеного інфекційного навантаження.

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