Медики назвали редис вбивцею вірусів

Редиска не тільки багата фолієвою кислотою і калієм, але і містить залізо, цинк, кальцій, фосфор, магній, вітаміни груп В і С, які активно протистоять вірусам.

За такі дивовижні властивості її назвали рослиною–антибіотиком та вбивцею вірусів.

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Крім цих якостей, до складу редиски в великих кількостях входить клітковина, яка сприяє виведенню з організму холестерину.

Хворим на цукровий діабет, також необхідно включити в свій раціон цей овоч, оскільки він істотно знижує рівень цукру в крові. Дивно, але редиска є дієвим антидепресантом. Науково доведено, що люди, які регулярно вживають редиску, менше схильні до стресів, пише МедікФорум.

Але є і протипоказання до вживання редиски. Людям, що страждають виразкою шлунка, кишечника і метеоризмом, рекомендовано відмовитися від цього продукту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, авокадо, чорний хліб, печінка тріски, капуста і ряд інших продуктів покращують роботу серцево-судинної системи і сприяють збільшенню тривалості життя.

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