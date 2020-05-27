Кардіолог назвав продукти, що впливають на тривалість життя

Авокадо, чорний хліб, печінка тріски, капуста та інші продукти покращують роботу серцево-судинної системи і сприяють збільшенню тривалості життя.

Відомий кардіолог Андрій Кондрахін назвав виданню sport24 основні продукти, вживаючи які людина не тільки стає здоровішою, а й значно покращує якість свого життя.

Чорний хліб Getty

Чорний хліб

Містить вітаміни групи В, які перешкоджають порушенням у нервовій системі і дозволяють тримати себе в формі, бути в хорошому самопочутті.

Переважно треба вживати бездріжджовий хліб. Він не дозволяє розростатися грибкової флори в кишечнику. Важливо, щоб борошно з якої випікається хліб, містило якомога більше корисних речовин.

Висівки

Усувають інтоксикацію кишечника, живлять флору, передають метаболіти і корисні речовини від одного мікроорганізму до іншого.

Груба клітковина очищає шлунково-кишковий тракт від гниючих залишків їжі, дозволяє отримати життєво важливі вітаміни групи В. Крім того, висівки є відмінним детоксіонним засобом.

Білокачанна капуста Getty

Білокачанна капуста

Містить велику кількість вітаміну С, А і К. Вітамін К активує тромбоцити: вони "закладають" ранки, які з'являються в судинах.

Кишечник - другий мозок людини. Продукти розпаду білків поступово отруюють організм. Тому намагайтеся включати квашену капусту в щоденний раціон - це позитивно позначиться на тривалості життя.

Гречка і вівсянка

Є найкориснішими для людини кашами. Гречка відповідає за повільні вуглеводи, клітковину і поліпшення травлення.

У вівсянці велика кількість білків і вуглеводів, рослинних жирів, харчових волокон, вітамінів групи В, А, Е і К. Важливо не плутати її з кашами швидкого приготування, вівсянка повинна складатися з справжнього вівса або пластівців першого сорту низькою обробки.

Вівсянка сприятливо впливає на шлунково-кишковий тракт. Людям з гастритом або виразками рекомендується починати день саме з якісного вівса: він знижує запалення в шлунку.

цитрусові oboi.ws

Цитрусові

Покращують імунітет за рахунок вмісту вітаміну С: він вбирає залізо, яке відповідає за гемоглобін, хороший склад крові і профілактику анемії. Тривалість життя еритроцитів всього 120 днів - клітинам крові необхідно постійно оновлюватися і обмінюватися геном, до складу якого входить білок - залізо. Чим менше заліза в складі крові, тим швидше розвивається анемія - недокрів'я. Брак кисню скорочує життєві ресурси.

Ефірні масла в складі цитрусових усувають депресію.

Хрестоцвітні

Кресс-салат, брокколі, брюссельська і цвітна капуста містять велику кількість вітамінів групи В, С, клітковини, яка живить мікрофлору.

Ці продукти вважаються антираковими овочами: до складу входить глюкозинолатів - речовина, яка в процесі травлення перетворюється в изотиоцианат і сульфорафан, які є потужними протираковими компонентами.

Печінка тріски Getty

Печінка тріски

Вважається найкращим продуктом для профілактики серцево-судинних патологій і онкології. Печінка тріски містить незамінні амінокислоти 3 і 6, і вітаміни групи D3. Це підтримує імунітет і дозволяє боротися з атеросклерозом.

Необхідно включати в свій раціон всі сорти червоної і жирної морської риби: скумбрію, тріску, оселедець, осетер, лососеві. Риба містить кислоти Омега 3 і 6, що корисно для профілактики атеросклерозу.

Оливкова олія

Це потужний антиоксидант, також містить вітаміни групи Е, які допомагають у побудові і відновленні клітин.

При тепловій обробці продуктів використовуйте кокосове або масло ДХІ: топлене масло не містить тугоплавкі жири, що відкладаються в організмі.

морква medikforum.ru

Морква і кропива

Відповідає за вітаміни групи А і каротиноїди.

Кропива містить більше вітамінів групи А і К, ніж морква. Дієтологи довели, що кропива росте тільки в екологічно сприятливому та чистому ґрунті.

Рослину досить ошпарити окропом: це усуне гістамін, який викликає пухирі.

Журавлина

Ягоди містять вітамін С і є природним антибіотиком для хворих циститом. Журавлину використовують при захворюваннях нирок, але потрібно контролювати порції при наявності оксалатів і каменів.

Гарбузове насіння

Насіння і масло гарбузового насіння перешкоджають утворенню раку передміхурової залози у чоловіків і мають антиоксидантні властивості.

авокадо Getty

Авокадо

Фрукт складається з рослинних жирів, мононенасичених жирних кислот і Омега-3. Кислоти в складі авокадо підвищують "хороші" ліпопротеїди в крові, зменшують "погані" і позитивно впливають на стан шкіри.

Авокадо містить більше двадцяти вітамінів, мінералів і антиоксидантів, які нейтралізують вільні радикали. До найважливіших відносяться вітаміни груп А, Е і С. Також до складу входять каротиноїди, калій, натрій, кальцій, фосфор, марганець, магній, залізо і вітаміни групи В. Тому авокадо може замінити рослинне масло і більшість продуктів, які містять корисні рослинні жири.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за твердженням вчених, за своїм складом мигдальний горіх визнаний найкориснішим для людського організму.

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