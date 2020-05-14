Чим небезпечні швидкі дієти

Часто ми хочемо дуже швидко привести себе в форму, голодуючи поспіль кілька днів заради того, щоб швидко позбутися декілька кілограмів.

Зовнішній результат ми отримуємо. Але не беремо до уваги те, що в швидких дієтах ховаються чимало небезпек для здоров'я людини.

Уповільнення обміну речовин

У режимі економії сповільнюється метаболізм. При цьому не сподівайтеся, що він відновить колишню роботу системи організму відразу ж після виходу з дієти.

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Погіршення сну

Однією з головних проблем голодування є те, що організм перестає отримувати корисні речовини, а це відразу відбивається на якості сну. Сюди ж можна сміливо додати і стрес, який організм відчуває під час дієти.

Поява зморшок.

Ніякі креми для обличчя, навіть найдорожчі, не допоможуть, якщо не доглядати за шкірою зсередини. Недостатня кількість корисних речовин призводить до того, що шкіра втрачає гладкість і пружність, погіршується її відтінок.

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Збій менструального циклу

Голодування негативно відбивається на гормональній системі. В результаті у вас може трапитися збій менструального циклу.

Тому не варто захоплюватися голодними дієтами, інакше лікування буде тривалим і складним.

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