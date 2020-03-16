Алкоголь не допоможе впоратися з вірусом: думка дієтолога

Як підняти імунітет, чим годувати дітей під час карантину і на що звернути увагу людям із групи ризику.

Про це та багато іншого в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла дієтологиня Олена Юдіна.

Сьогодні розкажемо про загальні тенденції харчування в карантині.

"Перше, що потрібно зробити в ситуації, що склалася – це заспокоїтися. Страх руйнує, причому не тільки нервову, але й імунну систему.

Другий дуже важливий момент: не можна нехтувати правилами гігієни. Потрібно регулярно мити руки, причому не один, і не два рази в день. Особливо це стосується миття рук після відвідування вулиці.

Третій момент – це харчування. Необхідно зробити акцент, насамперед, на овочах, фруктах і кашах. Це продукти, які містять багато клітковини, багато харчових волокон, а також вітамінів і мінералів.

Четвертий важливий момент – здоровий сон. Ми відновлюємося уві сні. І найперше людині потрібно висипатися, особливо, в стресовій ситуації. У жодному разі не варто нехтувати сном, не варто засиджуватися допізна за комп'ютером і лягати спати глибоко за північ. Сон здорової людини повинен тривати не менше 8 годин.

Що стосується зміцнення імунітету, то в ситуації, що склалася, спеціально нічого не потрібно робити. Не варто негайно шукати додаткові вітаміни або мінеральні комплекси. Я ніколи цього не роблю сама і не раджу робити іншим. Ми не знаємо, які саме вітаміни і мінерали у нас наразі в дефіциті, а як відомо, надлишок вітамінів і мінералів ще більш небезпечний, ніж їх недолік. Тому, найкраще, що ми можемо зараз для себе зробити – це харчуватися різноманітно. Повторюю: потрібно зробити акцент на кашах, овочах і фруктах. У раціоні повинні бути цитрусові, яблука, ківі, шипшина. Потрібно звернути увагу на продукти, з високим вмістом вітаміну С, оскільки вітамін С буде абсолютно природним способом зміцнювати імунітет. Нічого додатково вводити в свій раціон не потрібно.

Ті люди, які страждають хронічними захворюваннями і регулярно вживають медичні препарати, також повинні звернути увагу на свій раціон. Не можна разом із тим не дотримуватися принципів збалансованого харчування.

І нарешті, що стосується поширеної думки про те, що алкоголь – найкращий засіб від вірусу. Хотіла б порадити всім відмовитися від алкоголю не тільки на період карантину, а й на період усього життя. Алкоголь не допоможе впоратися з вірусом, особливо це стосується міцних алкогольних напоїв. У раціоні можна залишити сухі вина та алкогольні напої з природним бродінням, але в розумних кількостях. Що стосується нинішньої ситуації, то я б не рекомендувала вживання алкогольних напоїв. Про категоричну заборону алкоголю не йдеться, але люди повинні розуміти, що у них є вибір щодо вживання алкоголю в небезпечний період життя, і цей вибір вони повинні робити усвідомлено".

Завтра дієтологиня Олена Юдіна розповість, як повинні харчуватися люди похилого віку в період карантину.

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