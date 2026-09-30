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За українські 50 копійок заплатять понад 10 тисяч: у якому році має бути випущена монета

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Time to read2 хв
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За українські 50 копійок заплатять понад 10 тисяч
За українські 50 копійок заплатять понад 10 тисяч
Джерело: Фотобанк НБУ

Деякі старі українські монети номіналом 50 копійок є справжнім магнітом для колекціонерів. Річ у тім, що завдяки своїм особливостям вони вважаються рідкісними та цінними, а тому за них готові платити великі гроші. Наприклад, за монету 1992 року різновиду 3ВАг можна отримати від 4 000 до 11 000 грн.

За даними фахівців ресурсу "Монети-ягідки", відрізнити такі монети від звичайних можна за низкою ознак. Зокрема:

  • середнім зубом тризуба – товстий;
  • малюнком – 17,7 мм;
  • гроно №1 – має 4 ягоди, а п’ята ягода злилася з вінком;
  • гуртом – гладкий.
Як відрізнити дорогі 50 копійок від звичайних

Як відрізнити дорогі 50 копійок від звичайних

Джерело: «Монети-ягідки»

"50 копійок з гладким гуртом – це одні з найперших монет, які карбувалися на Луганському верстатобудівному заводі. Їх карбували в матрицях без рифлень, тому у монет немає насічок", – зазначили нумізмати.

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За ці 50 копійок заплатять великі гроші

За такі 50 копійок заплатять великі гроші

Джерело: «Монети-ягідки»

НБУ вилучає гривню з обігу

Водночас Нацбанк вилучає з обігу купюри номіналом 50 і 200 гривень – однак не всі, а лише ті, що були випущені у 2003-2007 роках. І хоча в процесі купюри будуть замінені на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління – тобто зразка 2014-го та наступних років випуску, – українцям не доведеться проходити процедуру спеціального обміну.

"Потрапляючи в банки, банкноти номіналами 50 і 200 грн старого зразка не будуть більше повертатися в обіг. Вони вилучатимуться і передаватимуться до Національного банку для подальшого їхнього перерахунку та утилізації", – пояснили в регуляторі.

Причин же, через які Нацбанк вирішив вивести зазначені банкноти з обігу, зазначається, кілька. Зокрема:

  • Намір регулятора підвищити якість готівки в обігу.
  • Бажання НБУ оптимізувати готівковий обіг.

"Як наслідок, банкнотно-монетний ряд гривні міститиме лише грошові знаки сучасного покоління. Це посилить якість і надійність готівкової національної валюти, що перебуває в обігу", – резюмували в НБУ.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас Національний банк оголосив про плани випустити нову пам'ятну монету номіналом 50 грн. Очікується, що вона буде викарбувана із золота і з'явиться у грудні. Присвячена ж монета буде архангелу Михаїлу – одному з найбільш шанованих святих у християнській традиції, який очолює "небесне воїнство ангелів" і вважається покровителем тих, хто відстоює справедливість.

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