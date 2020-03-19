Зниження курсу долара і вбивство експорту: Луценко назвав провали Гончарука

Президент Володимир Зеленський став заручником провальних дій колишнього уряду Олексія Гончарука та наслідків економічної кризи в світі.

Про це заявив колишній Генеральний прокурор Юрій Луценко в інтерв'ю "Фактам".

"З гіркотою констатую, що сьогодні наш президент потрапив у те, що в науці називається ідеальним штормом - всі можливі негативні чинники склалися в одну потужну воронку, яка засмоктує вниз", - підкреслив екс-генпрокурор.

Уточнюючи, він зазначив, що минулий уряд Гончарука не займалвся промисловістю, а робилася ставка на випуск облігацій біржової внутрішньої позики. Але, за його словами, на тлі початку кризи, інвестори перестали купувати українські цінні папери.

"Останні два аукціони закінчилися нічим, і піраміда стала руйнуватися. Тобто дохід від цього, здавалося б, невичерпного, але нечесного стосовно населення, якому через двадцять років доведеться віддавати гроші, методу був вичерпаний", - підкреслив Луценко.

Також до прорахунків влади він відніс і штучне заниження курсу долара: в результаті компанії, що працюють на експорт, терпіли збитки і закривалися.

"В результаті майже вся експортна промисловість України була вбита. Але уряд це взагалі не хвилювало. Сьогодні, коли долар почав рости, здавалося б, до експортерів має повернутися друге дихання. Але немає. Тому що відновити розірвані контракти дуже і дуже складно. Та ще і в умовах, коли в усьому світі зменшились споживання ", - зазначив Луценко, додавши, що після того, коли "вбили" експорт, податківці стали збирати значно менше коштів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з України в розпал коронавірусу вивезли сотні тонн масок. Відзначимо, Кабінет міністрів лише 11 березня вирішив заборонити експорт продукції, яка може зупинити поширення епідемії (в тому числі масок).

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