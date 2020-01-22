Зеленський провів першу зустріч у Давосі: з'явилося фото

Президент України Володимир Зеленський на території Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі зустрівся з головою правління компанії Cargill Inc. Девідом Макленнаном.

Про це повідомляє пресслужба глави держави. Під час зустрічі Макленнан нагадав, що його компанія вклала в аграрний сектор України понад $500 млн, і зазначив, що "високо цінує зміни, які відбулися з автоматизацією роботи з інвесторами в Украінї".

Владимир Зеленский president.gov.ua

Володимир Зеленський під час зустрічі зазначив, що в Україні запускається довгоочікувана земельна реформа. За його словами, вона стане локомотивом зростання аграрного сектора та економіки в цілому.

"Дуже приємно зустрітися з одним з найбільших інвесторів в аграрний сектор і аграрну логістику в Україні. Ми будемо раді співпраці з Cargill Financial по запуску інструментів кредитування фермерів для збільшення врожайності та придбання нової агротехніки", – заявив глава держави.

Також Володимир Зеленський розповів про хід реформи залізничного сполучення. Активна реформи державної "Укрзалізниці" стане одним з показників того, що Україна рухається до прозорості в цій галузі, підкреслив президент України. Він також нагадав, що в кінці 2019 року уряд схвалив запуск пілотного проекту щодо допуску приватних локомотивів на окремі маршрути.

Надалі агропромисловий сектор України чекає нові інвестиції від компанії Cargill, запевнили бізнесменів під час зустрічі. Україна хоче боротися за кожного інвестора, акцентував Зеленський.

"Особливо ми цінуємо інвесторів, які знаходяться в Україні на постійній основі. Ми готові допомагати, чим можемо. Ми хочемо збільшення інвестицій і готуємо нові програми", – запевнив глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

22 і 23 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук та президент України Володимир Зеленський в рамках робочого візиту відвідають Всесвітній економічний форум в Давосі.

Серед учасників форуму з України зареєстровано також міністра закордонних справ Вадима Пристайка. Крім того, в Давос поїдуть українські бізнесмени Віктор Пінчук і Вадим Новінський, а також глава ДТЕК Максим Тимченко.

У 2019 Всесвітній економічний форум в Давосі стартував 22 січня. Головною темою зустрічі була: "Глобалізація 4.0: формування глобальної архітектури в епоху четвертої промислової революції".

Всесвітній економічний форум-2019 тривав до 25 січня. Його відвідали близько 3 тисяч представників органів влади, міждержавних структур, громадських діячів, керівників найбільших компаній і банків.

Нагадаємо, в 2019 році колишній кандидат в президенти України Ігор Шевченко жорстко осоромився в Давосі – він набрав безкоштовних шапок, які поширювалися на вулиці.

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