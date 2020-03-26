Президент України Володимир Зеленський пообіцяв не допустити зростання цін на продукти, пригрозивши жорсткими заходами щодо спекулянтів.

Про це лідер держави заявив в новому зверненні у четвер, 26 березня. За словами Зеленського, ведеться цілодобова робота над забезпеченням областей всім необхідним в період пандемії коронавірусу.

Зеленський зазначив, що має на увазі не тільки медичне обладнання та засоби захисту: "Це і робота критично важливих об'єктів в регіонах, підтримка малого бізнесу на місцях, безперебійність соціальних виплат населенню, забезпечення весняної посівної кампанії".

"Оскільки заклики до совісті деяких продавців не допомогли, буде пакет жорстких заходів, який зіпсує плани всім спекулянтам", – пригрозив президент.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні офіційно підтверджено 156 випадків COVID-19. Померли п'ятеро людей і лише один вилікувався.

Через пандемію Кабмін прийняв рішення продовжити карантин і режим надзвичайної ситуації по всій країні до 24 квітня.

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