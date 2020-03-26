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26 березня • оновлено в 19:31
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Зеленський пообіцяв не допустити зростання цін на продукти в Україні

7.4т
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Президент України Володимир Зеленський пообіцяв не допустити зростання цін на продукти, пригрозивши жорсткими заходами щодо спекулянтів.

Про це лідер держави заявив в новому зверненні у четвер, 26 березня. За словами Зеленського, ведеться цілодобова робота над забезпеченням областей всім необхідним в період пандемії коронавірусу.

Зеленський зазначив, що має на увазі не тільки медичне обладнання та засоби захисту: "Це і робота критично важливих об'єктів в регіонах, підтримка малого бізнесу на місцях, безперебійність соціальних виплат населенню, забезпечення весняної посівної кампанії".

"Оскільки заклики до совісті деяких продавців не допомогли, буде пакет жорстких заходів, який зіпсує плани всім спекулянтам", – пригрозив президент.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні офіційно підтверджено 156 випадків COVID-19. Померли п'ятеро людей і лише один вилікувався.

Через пандемію Кабмін прийняв рішення продовжити карантин і режим надзвичайної ситуації по всій країні до 24 квітня.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Ціни на продукти
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Путин,прекрати!!
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