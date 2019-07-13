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За недопалок - 2 тисячі: українцям загрожують "драконівські" штрафи за сміття

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В Україні пропонують збільшити штраф за викинутий недопалок в 10 разів, а за окремі види сміття доведеться доплачувати.

Як сказано в матеріалі OBOZREVATEL, у Верховній Раді 2 липня був зареєстрований проект закону №10411 "Про управління відходів".

Його авторами виступили фахівці Міністерства екології та природних ресурсів. Незважаючи на те, що законопроект нинішнє скликання парламенту прийняти не зможе, цілком ймовірно, що напрацювання Кабміну знову буде подане в Раду вже цієї осені.

Справа в тому, що Україна ще при підписанні Угоди про Асоціацію з ЄС взяла на себе зобов'язання привести в порядок ринок відходів. Тому профільне міністерство підготувало відразу кілька важливих змін.

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Перше – значно збільшити штрафи за сміття. Наприклад, якщо ви викинете недопалок або пакет з вікна автомобіля, маршрутки, трамвая або тролейбуса – вам доведеться заплатити від 1700 до 2550 гривень. Аналогічні штрафи передбачені і за викидання сміття з вікна поїзда або річкового транспорту.

Штрафи за сміття

Штрафи за сміття

favoritekherson.co

Зростають штрафи і за псування сільськогосподарських земель – від 4250 до 8500 гривень. Покарання збільшать також за порушення правил при поводженні з сміттям і його вивезення: для фізичних осіб – від 1700 до 6800 гривень, для юридичних осіб – від 4250 до 8500 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Теги
штрафы Верховна Рада України
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Во Флориде США на дорогах стоят не большие картинки. Из машины рука выбрасывает мусор на дорогу, а под рукой написано 500$! И главное никто никого не ловит. Достаточно водителю с другой машины с видиорегистратора передать эти кадры в полицию и вы еще будете ехать, а вам на телефон приходит сообщение о штрафа. Интересно эти штрафы можно назвать драконовскими? Кстати бумаг вдоль дорог там нет!
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Заяць Олександр
Заяць Олександр
Такой закон потрібен, бо всі волають про чистоту в Європі, але йдучи по дорозі запросто викидають пляшки на узбіччя. Навіть свині не серуть там де ідять, а ми зі своім совковим менталітетом навіть пальцем не ворухнемо, аби зробити чистіше!
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Сало Уронили
Сало Уронили
а как там о расписке о сексе уже приняли.?
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Сало Уронили
Сало Уронили
Украинец Сергей, опять хочешь отсосать.пиши рассписку
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Сало Уронили,приняли,можешь уже не мучать свои ладошки.
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