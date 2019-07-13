За недопалок - 2 тисячі: українцям загрожують "драконівські" штрафи за сміття

В Україні пропонують збільшити штраф за викинутий недопалок в 10 разів, а за окремі види сміття доведеться доплачувати.

Як сказано в матеріалі OBOZREVATEL, у Верховній Раді 2 липня був зареєстрований проект закону №10411 "Про управління відходів".

Його авторами виступили фахівці Міністерства екології та природних ресурсів. Незважаючи на те, що законопроект нинішнє скликання парламенту прийняти не зможе, цілком ймовірно, що напрацювання Кабміну знову буде подане в Раду вже цієї осені.

Справа в тому, що Україна ще при підписанні Угоди про Асоціацію з ЄС взяла на себе зобов'язання привести в порядок ринок відходів. Тому профільне міністерство підготувало відразу кілька важливих змін.

Перше – значно збільшити штрафи за сміття. Наприклад, якщо ви викинете недопалок або пакет з вікна автомобіля, маршрутки, трамвая або тролейбуса – вам доведеться заплатити від 1700 до 2550 гривень. Аналогічні штрафи передбачені і за викидання сміття з вікна поїзда або річкового транспорту.

Штрафи за сміття favoritekherson.co

Зростають штрафи і за псування сільськогосподарських земель – від 4250 до 8500 гривень. Покарання збільшать також за порушення правил при поводженні з сміттям і його вивезення: для фізичних осіб – від 1700 до 6800 гривень, для юридичних осіб – від 4250 до 8500 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

законопроект про дематюкацію авторства нардепа Ольги Богомолець передбачає штрафи, адміністративний арешт і виправні роботи для любителів нецензурної лексики.

так звана дематюкація української мови викликала бурхливу реакцію в мережі. Деякі українці сприйняли такий документ як жарт, інші вважають, що це повний маразм.

раніше українська дитяча письменниця і захисниця державної мови Лариса Ніцой пояснила різницю між російським матом і лайкою в Україні.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!