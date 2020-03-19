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19 березня • оновлено в 16:23
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Під час карантину в Україні за комуналку можна не платити? У мережі знайшли гучний фейк

1.6т
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На тлі паніки в Україні, викликанох коронавірусом, в мережі поширюються безліч фейків щодо заходів, введених через карантин, більшість з них пов'язані з оплатою за комунальні послуги.

Деякі недобросовісні сайти, в гонитві за "сенсацією" спотворили інформацію і поширили маніпуляцію про те, що на два місяці у зв'язку з карантином відкладається плата за комунальні послуги.

Під час карантину в Україні за комуналку можна не платити? У мережі знайшли гучний фейк

Насправді ж якщо хтось не зміг оплатити рахунки за комуналку вчасно, то не потрібно буде платити тільки пеню до 1 липня. Таким чином до 1 липня припиняється нарахування саме пені. Але обов'язок платити за спожиті послуги вчасно ніхто не відміняв. Відповідні зміни були внесені Верховною Радою в Закон України про "Про житлово-комунальні послуги" на період карантину.

Під час карантину в Україні за комуналку можна не платити? У мережі знайшли гучний фейк

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні Верховна Рада 359 голосами прийняла рішення скасувати цілу низку податків і штрафів з 1 березня по 30 квітня 2020 року.

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Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
фейки комунальні послуги карантин
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