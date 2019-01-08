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''Ями по 40 см!'' Мережу шокували дороги в Карпатах

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На дорозі Ворохта — Верховина в українських Карпатах деякі ями досягають глибини 40 см, що дуже ускладнює проїзд по них для легкових автомобілів.

На ситуацію звернув увагу користувач Facebook Олександр Рибаков. Він також оприлюднив фотографії ділянки дороги, які демонструють жахливий стан дорожнього покриття.

"Кричуща неповага до людей, які використовують дорогу Ворохта — Верховина! Глибина ям сягає 40 см. На деяких ділянках легкові авто проїхати не можуть. Відстань 30 км їдеш понад годину. Сніг не очищається і намерзлий лід ускладнює ситуацію. Минулий рік дорога простояла без ремонту. Де розвиток туризму?! Як таке можна було допустити? Ще напередодні виборів. Чи щільність населення дозволяє ігнорувати цей регіон? Що плануєте робити, адже це тільки початок зими?" — йдеться у повідомленні.

Дорога "Ворохта — Верховина"

Дорога "Ворохта — Верховина"

facebook.com/kamyanets

Дорога "Ворохта — Верховина"

Дорога "Ворохта — Верховина"

facebook.com/kamyanets

Дорога "Ворохта — Верховина"

Дорога "Ворохта — Верховина"

facebook.com/kamyanets

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У коментарях користувачі висловили обурення ситуацією: "Як згадаю, що навесні по ній на Черемош їхати... Плакати хочеться...", "Гарне туристичне місце і такі жахливі дороги! Маразм і пофігізм перемагає!", "Як говорив Кличко "не в кілометрах вимірюється відстань") таких доріг в Україні тисячі кілометрів, на жаль", "Жах".

''Ями по 40 см!'' Мережу шокували дороги в Карпатах
''Ями по 40 см!'' Мережу шокували дороги в Карпатах
''Ями по 40 см!'' Мережу шокували дороги в Карпатах
''Ями по 40 см!'' Мережу шокували дороги в Карпатах
''Ями по 40 см!'' Мережу шокували дороги в Карпатах

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу шокував стан дороги Запоріжжя — Нікополь, якою пролягає шлях до Скіфських курганів і унікального Токівського водоспаду.

Читайте всі новини по темі "Дороги в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Дороги в Україні
Місце
Україна
Теги
фотографииремонт і будівництво дорігКарпати
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Педенко Александр
Педенко Александр
Открыл Америку! В Украине большая часть дорог такая.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Вы нифига не понимаете, это специально сделано, ручная работа так сказать, Это, что бы танки агрессора не проехали ... )
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Накуя вам дороги, у вас безвиз есть, отдыхайте у парыже, турысты )))
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