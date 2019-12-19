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19 грудня • оновлено в 17:45
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Як змусити роботодавця відшкодувати травму: з’явилося пояснення

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В Україні Верховний Суд постановив, що право на компенсацію моральної шкоди внаслідок професійного захворювання настає з дня встановлення медико-соціальною експертною комісією потерпілому втрати працездатності.

Із повним текстом постанови Великої Палати Верховного Суду від 20 листопада 2019 року у справі № 210/3177/17 (провадження № 14-288цс19) можна ознайомитися за посиланням.

Позивач звернувся до суду із позовом до роботодавця про відшкодування моральної шкоди, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що, працюючи у шкідливих умовах, він отримав професійне захворювання і 2004 року висновком медико-соціальної експертної комісії йому було встановлено третю групу інвалідності.

Місцевий суд задовольнив позов і присудив відшкодування шкоди за рахунок підприємства, а суд апеляційної інстанції залишив це рішення без змін. У касаційній скарзі роботодавець послався на те, що він не є належним відповідачем у справі, оскільки обов’язок відшкодувати моральну шкоду покладено на Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Як змусити роботодавця відшкодувати травму: з’явилося пояснення

bizreview.com.ua

Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до підпункту "е" п. 1 ч. 1 ст. 21 Закону України від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV " Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" у редакції, чинній до 20 березня 2007 року, у разі настання страхового випадку Фонд зобов’язаний у встановленому законодавством порядку своєчасно та в повному обсязі відшкодувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я <…>.

Однак внаслідок внесення змін до законодавства це право було скасоване. Разом з тим у Рішенні від 8 жовтня 2008 року № 20-рп/2008 Конституційний Суд України вказав на те, що право громадян, які є потерпілими від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, на відшкодування моральної шкоди не порушено, оскільки ст. 1167 ЦК України та ст. 237-1 КЗпП України їм надано право відшкодовувати моральну шкоду за рахунок роботодавця.

Велика Палата ВС зауважила, що у згаданому Рішенні Конституційний Суд України не встановлював ретроспективну дію законодавства і обов’язок роботодавця відшкодувати моральну шкоду, отже, відповідні спори повинні вирішуватися на підставі норм права (Закон №1105-XIV) які були чинними на момент виникнення в потерпілого права на її відшкодування.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Місце
Україна
Тег
Верховний суд Украины
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Пигин Макс
Пигин Макс
Я конечно не профессор-лингвист, но что означает фраза "возместить травму"?
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