Як зміниться курс долара при новому главі НБУ: з'явився прогноз

Призначення нового глави НБУ Кирила Шевченка не спричинить різких змін курсу валют. Коливання будуть лише у короткостроковій перспективі.

Про це заявив економіст, координатор експертної платформи Нацбанку Андрій Блінов в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він проаналізував меседжі, які озвучив новий глава НБУ.

"Перше – він сказав, що Національний банк буде незалежним, буде дотримуватися того, що записано в 6 статті закону про НБУ, про стабільність грошей. Тобто насамперед – стабільна цінова ситуація. Він сказав, що інфляційне трактування у нього не викликає сумнівів і в цілому ця політика продовжиться... Другий момент – безумовно, Національний банк та українська фінансова влада буде працювати з міжнародними фінансовими організаціями. Це є одним з пріоритетів в умовах високого дефіциту бюджету і високого боргового тиску", – розповів економіст.

Блінов вважає, що існує необхідність змінити прогнозований курс долара на 2020 рік. На його думку, "вийти на середній за рік рівень 29,5 грн за долар – точно нереально".

"Поточна ситуація у нас дуже близька до балансу – рівень попиту і пропозиції на ринку. Є трошки волатильність, яка пов'язана з призначенням нового голови НБУ і відставкою старого. У короткій перспективі великих коливань точно не буде", – додав експерт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины 16 июля назначил на должность главы НБУ Кирилла Шевченко.

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За прогнозами експертів, при новому главі НБУ курс долара залишиться стабільним. Відразу після новини про відставку екс-очільника Нацбанку Якова Смолія низка експертів і політиків озвучила невтішний прогноз, мовляв, гривня почне стрімко дешевшати, а незалежність НБУ закінчилася.

А втім, в Україні вже тривалий час Нацбанк не встановлює вартості долара. Він усього лише скуповує надлишки валюти, щоб гривня різко не зміцнювалася, і продає валюту, коли її немає, щоб гривня різко не падала. Тобто єдине завдання – уникнути різких коливань.