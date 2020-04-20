Води в Криму не буде: на півострів насувається екологічна катастрофа

"Влада" анексованого Росією Криму сподівається, що запасів води на півострові вистачить до середини літа. Вони розраховують на дощі, які повинні поповнити водосховища.

Але навіть якщо вони і підуть, транспортувати воду півостровом немає можливості – Північно-Кримський канал на території півострова руйнується. Про це йдеться в матеріалі "Радіо. Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вода в Криму

У сюжеті наведено докази від місцевих блогерів і ЗМІ, які переконливо показують, що Тайганське, Сімферопольське, Партизанське та Чорноріченське водосховища стрімко міліють. У них залишилося 30% від початкового об'єму води.

Офіційний телеканал "Крим 24" звітує, що Аянське водосховище заповнене на 90%, але замовчує, що воно найменше з трьох, які постачають воду до столиці Криму.

Місцева "влада" вже змушені брати воду для Сімферополя з підземних джерел, тобто, водосховищ їм вже не вистачає. Місцеві експерти визнають – якщо так триватиме, то дефіцит води Крим відчує вже в серпні.

При цьому на Херсонщині Північно-Кримський канал уже місяць як повний. Через посушливу зиму воду подали на три тижні раніше. І навіть при бажанні подати воду на півострів Україна не зможе.

"Це технічно неможливо. Недобудована дамба. А по-друге, ми не знаємо, в якому стані русло Північно-Кримського каналу на території Криму", – сказав керівник управління каналу Сергій Шевченко.

При цьому він спростував слова "голови Криму" Сергія Аксьонова і проросійського політика Віктора Медведчука про те, що подати воду до Криму необхідно перш за все Україні – нібито зараз на Херсонщині заболочується земля.

"Це не відповідає дійсності. По каналу працюють насосно-дренажні станції, які відкачують воду, щоб цього не було. Тобто, все системи справні і працюють", – сказав Шевченко.

А ось, що стосується каналу, який йде по території Криму, то, за даними "Радіо. Свобода", він зараз знаходиться в дуже поганому стані і на його ремонт будуть потрібні величезні гроші.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 березня новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив за відновлення подачі води до окупованого РФ Криму. Він наголосив, що у Криму живуть українці, яких не можна кидати.

Пізніше Шмигаль відхрестився від своїх слів, заявивши, що вода не надійде до Криму до повернення півострова Україні.

"Влада" окупованого Криму повідомила, що півострову не варто покладатися на поставку води з України, незважаючи на заяву нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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