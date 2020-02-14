Війна з доларом: стало відомо, чому коронавірус не допоможе євро

Євро міг би отримати переваги перед доларом на тлі американо-китайського протистояння і спалаху коронавірусу в Китаї, однак цього не станеться.

Через проблеми США і епідемію у КНР інвестори могли б почати вкладатися у валюту ЄС, проте курс євро останнім часом лише падає, пише Bloomberg.

Зокрема, з початку року курс європейської валюти втратив приблизно 3% вартості до долара.

Причиною послужили слабкість економіки ЄС і політичні протиріччя у єврозоні.

Ще одна причина слабкості євро – зниження темпів зростання промислового виробництва в країнах ЄС.

З початку року курс європейської валюти втратив приблизно 3% вартості до долара

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього збудника від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.

У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Він передається від людини до людини.

Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість заражених.

Експерти зазначають, що спалах пневмонії нового типу може призвести до уповільнення зростання глобальної економіки й обернеться подальшим спадом попиту на нафту.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!