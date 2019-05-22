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Відкладати тисячу років: ватажка Криму зловили на придбанні елітної квартири у Москві

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Так званий глава Криму Сергій Аксьонов влітку 2014 року оформив на свою тещу Людмилу Добриню квартиру за 400 млн рублів (162 млн грн) в елітному районі Москви на Пречистенській набережній.

Як вдалося дізнатися російському інтернет-виданню The Insider, на жінку оформлена квартира площею 234 м², розташована в ЖК Barkli Plaza на Пречистенській набережній у Москві.

ЖК Barkli Plaza

ЖК Barkli Plaza

moskvadeluxe.ru

У статті зазначено, що на таку квартиру у Москві жителю півострова із середньою зарплатою довелося б відкладати тисячу років.

ЖК Barkli Plaza

ЖК Barkli Plaza

moskvadeluxe.ru

"Апартаменти продаються з чистовою обробкою і дизайнерськими інтер'єрами. В під'їздах комплексу встановлені безшумні фінські ліфти. Внутрішня прибудинкова територія вишукано і з фантазією прикрашена квітами і зеленими насадженнями. Комплекс знаходиться під цілодобовою охороною і відеоспостереженням", - йдеться в рекламній брошурі ЖК Barkli Plaza.

ЖК Barkli Plaza

ЖК Barkli Plaza

moskvadeluxe.ru

ЖК Barkli Plaza

ЖК Barkli Plaza

moskvadeluxe.ru

ЖК Barkli Plaza

ЖК Barkli Plaza

moskvadeluxe.ru

ЖК Barkli Plaza

ЖК Barkli Plaza

moskvadeluxe.ru

Крім того, згідно з декларацією, в користуванні у Аксьонових будинок у Сімферополі площею 577 м². Як з'ясувало видання, він розташований на перетині Мисливського провулка і вул. Лихого й також записаний на тещу глави Криму Людмилу Добриню.

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Людмила Добриня

Людмила Добриня

znak.com

Відзначимо, що офіційні доходи Аксьонова за п'ять років зросли удвічі. Згідно з декларацією за минулий рік, опублікованій на сайті так званого уряду Криму, Аксьонов заробив 2,9 млн рублів. У 2014-му році його доходи склали 1,6 млн рублів. Дружина Аксьонова Олена у 2014-му заробила майже 3 млн рублів, в минулому році її статки склали 13 млн рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що у Аксьонова є український паспорт.

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Тема
анексія Криму
Особа
Сергій Аксьонов
Місце
Україна
Теги
Кримквартира
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