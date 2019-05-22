Відкладати тисячу років: ватажка Криму зловили на придбанні елітної квартири у Москві

Так званий глава Криму Сергій Аксьонов влітку 2014 року оформив на свою тещу Людмилу Добриню квартиру за 400 млн рублів (162 млн грн) в елітному районі Москви на Пречистенській набережній.

Як вдалося дізнатися російському інтернет-виданню The Insider, на жінку оформлена квартира площею 234 м², розташована в ЖК Barkli Plaza на Пречистенській набережній у Москві.

ЖК Barkli Plaza moskvadeluxe.ru

У статті зазначено, що на таку квартиру у Москві жителю півострова із середньою зарплатою довелося б відкладати тисячу років.

ЖК Barkli Plaza moskvadeluxe.ru

"Апартаменти продаються з чистовою обробкою і дизайнерськими інтер'єрами. В під'їздах комплексу встановлені безшумні фінські ліфти. Внутрішня прибудинкова територія вишукано і з фантазією прикрашена квітами і зеленими насадженнями. Комплекс знаходиться під цілодобовою охороною і відеоспостереженням", - йдеться в рекламній брошурі ЖК Barkli Plaza.

ЖК Barkli Plaza moskvadeluxe.ru

ЖК Barkli Plaza moskvadeluxe.ru

ЖК Barkli Plaza moskvadeluxe.ru

ЖК Barkli Plaza moskvadeluxe.ru

Крім того, згідно з декларацією, в користуванні у Аксьонових будинок у Сімферополі площею 577 м². Як з'ясувало видання, він розташований на перетині Мисливського провулка і вул. Лихого й також записаний на тещу глави Криму Людмилу Добриню.

Людмила Добриня znak.com

Відзначимо, що офіційні доходи Аксьонова за п'ять років зросли удвічі. Згідно з декларацією за минулий рік, опублікованій на сайті так званого уряду Криму, Аксьонов заробив 2,9 млн рублів. У 2014-му році його доходи склали 1,6 млн рублів. Дружина Аксьонова Олена у 2014-му заробила майже 3 млн рублів, в минулому році її статки склали 13 млн рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що у Аксьонова є український паспорт.

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