Верховний суд відмовився повернути державі "Дніпроавіа"

Верховний суд відмовився повернути Фонду державного майна авіакомпанію "Дніпроавіа".

Відповідне рішення ухвалене 7 травня, повідомляє Finbalance із посиланням на матеріали справи.

cfts.org.ua

Так, суд залишив без змін рішення Господарського суду Києва, який відмовив у задоволенні позову проти ТОВ "Галтера" у справі про розірвання договору купівлі-продажу 94% акцій компанії.

Фонд держмайна в позові стверджував про неналежне виконання "Галтерою" зобов'язання щодо передачі злітно-посадкової смуги, радіомаякової системи і земельних ділянок, на яких вони розташовані, у власність держави до 2 вересня 2014 року.

За оцінками ФДМ, "Галтера" з передбачених 882,1 млн грн інвестицій до 31 грудня 2014 року для поновлення аеропорту "Дніпропетровськ" (зокрема, для реконструкції злітно-посадкової смуги) внесла лише 142,1 млн грн.

Суди констатували, що Кабмін лише 4 листопада 2015 року визначив держорган, якому повинні були передати відповідне майно. При цьому аеропорт із квітня 2014 року використовували військовослужбовці.

Також суди критично оцінили аргумент ФДМУ, що відповідні роботи могли бути проведені до квітня 2014 року, оскільки договором про приватизацію "Дніпроавіа" не були визначені дати початку реконструкції, а тому "Галтера" мала право на власний розсуд її визначити в будь-який проміжок часу до 31 грудня 2014 року.

Нагадаємо, що у вересні 2019 року Господарський суд Києва відмовив у задоволенні позову ФДМ у справі про розірвання договору купівлі-продажу 94,6% акцій "Дніпроавіа" Ігоря Коломойського.

У 2009 році ФДМ продав 94,572% акцій авіакомпанії ТОВ "Галтера".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховний суд відмовив "ПриватБанку" в визнанні кредиторських вимог на 1,5 мільярда гривень до "Дніпроавіа".

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