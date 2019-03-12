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В Україні з'являться нові гроші: як будуть виглядати

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В Україні в обіг введуть три монети, присвячені Томосу. Їхній загальний тираж перевищить 80 тис. штук.

Як повідомляє UBR, Монетний двір почне карбувати одразу три нові монети:

  • з нейзильберу номіналом 5 гривень. Ці монети хочуть зробити масовими, тому відкарбують тиражем 75 тис. штук.

  • зі срібла з позолотою номіналом 20 грн. Їх буде набагато менше — лише 4 тис. штук.

  • із золота номіналом 100 грн, і цей тираж буде зовсім незначним — 1,5 тис. штук.

В Україні з'являться нові гроші: як будуть виглядати

Вартість новинки поки не вказується. Але вже відомо, що всі три монети Нацбанку увійдуть у серію "Духовні скарби України" й будуть присвячені Томосу про автокефалію Православної церкви України.

В Україні з'являться нові гроші: як будуть виглядати
Новини
Нацбанк показав 20 гривень нового зразка

Національний банк планує ввести нові монети в грошовий обіг із 25 березня. Попередні ж онлайн-замовлення на них почнуть приймати вже з 12 березня і завершать через два тижні.

Наступною монетою, на яку Нацбанк збирається приймати онлайн-заявки стане "Холодний Яр". Її виготовлять із нейзильберу, номіналом 5 гривень. Заявки прийматимуться з 1 по 14 квітня, а введення нових грошей в обіг назначене на 15 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому НБУ запустив в обіг банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року з підписом глави Національного банку України Якова Смолія та зображенням на них року випуску.

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Місце
Україна
Теги
НБУбумажные деньгиТомос
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